Von Daniel Suckert

Innsbruck – Peter Kleinmann (ÖVV-Präsident) und Hannes Kronthaler (Hypo-Manager) – dieses Duo hatte einmal liebevoll der „Papa aus Wien“ und sein „Ziehsohn in Tirol“ geheißen. Im Jahre 1985 kreuzten sich erstmals die Wege der beiden: der eine Spieler, der andere Trainer. Auf Funktionärsebene war man sich nicht mehr grün. Nach vielen Streitereien herrschte in den letzten Jahren Funkstille. Das sieht aktuell wieder ganz anders aus. Dass der österreichische Meister aus Tirol heute (19 Uhr, USI) sein Halbfinal-Auftaktspiel gegen Waldviertel gewinnen wird, davon kann man mit großer Wahrscheinlichkeit ausgehen. Ungewisser ist der Ausgang in einer anderen Causa. Denn in dieser Woche endet die Nachfrist der Nennungen für die Vereine im Hinblick auf 2017/18. Und der Titelverteidiger aus Tirol hat noch nicht für die nächste Spielzeit genannt.

Das hat auch einen triftigen Grund: „Ich kann aufgrund des derzeitigen Regulativs keine Meldung für das nächste Jahr abgeben“, erklärte Hypo-Manager Kronthaler. Für den Baulöwen stellt ein bestimmter Liga-Sponsor einen Dorn im Auge dar. Eine Bank, die ihn gegenüber seinem Hauptsponsor – ebenfalls eine Bank – in die Bredouille bringt. Hier steht die Frage der Exklusivität im Vordergrund.

Der ÖVV-Präsident sieht das erwartungsgemäß anders. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten müsse man um jeden Geldgeber froh sein: „Es ist ja nicht so, dass die Sponsoren überall herumlaufen und ihr Geld loswerden wollen.“

Sein Ex-Schützling Kronthaler wünscht sich hingegen, dass sich die Liga mit den Vereinen selbst organisieren soll und die Kommunikation verbessert gehöre. Der ÖVV-Präsident will sich für die „Spielchen des Herrn Kronthaler nicht missbrauchen und benützen lassen“.

Die bisher fehlende Nennung bringt Kleinmann übrigens nicht ins Schwitzen. „In den Augen des Herrn Kronthaler ist immer der ÖVV schuld. Ich kann niemanden zwingen, eine Meldung abzugeben. Egal welches Spiel Herr Kronthaler auch spielt, ich bin vorbereitet.“

Sollte die Nachfrist Ende der Woche enden, liegt die Entscheidung der weiteren Vorgehensweise beim Präsidium des Österreichischen Volleyballverbandes. Kleinmann: „Ich glaube, Herr Kronthaler ist immer noch frustriert, weil er nicht in Italien oder Deutschland spielen darf. Aber bitte sagen Sie mir: Warum sollte ich Österreichs Nummer eins im Ausland spielen lassen?“

Der Tiroler Volleyball-Zampano will sich auf keine weiteren Diskussionen einlassen: „Jetzt müssen wir erst einmal Meister werden, dann rede ich mit dem ÖVV über das nächste Jahr.“ Das klingt beinahe so, als hätte Kronthaler noch ein Ass im Ärmel.

Für beste Unterhaltung nach dem Finale dürfte gesorgt sein. Und das in einer Sportart, in der der sportliche Spannungsbogen auf rotweißroter Ebene leider abhandengekommen ist.