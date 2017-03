Von Daniel Suckert Innsbruck — Es wird keine Saison wie jede andere beim österreichischen Football-Meister. Schon alleine, weil die Swarco Raiders heuer ihr 25-jähriges Bestehen feiern werden. Aber auch sonst sieht sich Headcoach Shuan Fatah mit neuen Aufgaben konfrontiert. Sein Kader hat sich ebenso verändert wie die europäische Herausforderung.

A wie AFL: Die einzige Konstante in der rotweißroten Liga ist die Anzahl der Gegner. Die Austrian Football League (AFL) bleibt eine Achterliga — zum Auftakt (25. März, 17 Uhr) müssen die Tiroler nach Oberösterreich. Da wartet gleich der Aufsteiger, die Steelsharks. „Die hatten im Vorjahr eine perfekte Saison (ohne Niederlage, Anm.). Die wissen schon gar nicht mehr, wie verlieren geht. Wir werden es ihnen zeigen", erklärte Trainer Fatah mit einem Lächeln auf den Lippen. Überrascht zeigte sich die Raiders-Führungsriege vor allem von der Tatsache, dass mittlerweile auch Teams wie die Vienna Vikings neue Wege beschreiten. Fatah: „Nicht nur Wien baut nun mehr auf Legionäre. Auch andere Teams haben verstanden, dass sie die Qualität in allen Bereichen steigern. Das prophezeien wir schon seit Jahren."

B wie Battle-4-Tirol: Den selbst ins Leben gerufenen Bewerb gibt es in der neuen Saison nur noch in abgespeckter Version. Es steht „nur" noch ein Duell mit einem US-College (Benedictine Ravens) auf dem Plan. Trainer Fatah scherzte, er könne durchaus mehr Spiele machen, aber seine Jungs seien nicht so belastbar.

E wie Europacup: Die Big Six ist endgültig Vergangenheit — heuer kommen die Gegner aus der CEFL. Die internationale Serie existiert schon seit zwölf Jahren und bescherte den Raiders in der Gruppenphase den dänischen (Triangle Razorbacks) und den polnischen Meister (Wroclaw Panthers). Und exakt vor den Polen warnte der Berliner eindringlich: „Die haben ein neues Football-Stadion mit Kunstrasen und 20.000 Zuschauern bekommen. Das wird kein gemütlicher Spaziergang. Die sind auf einer anderen Eben­e." Für die Abspaltung von der Big Six gibt es gute Gründe. Einerseits die Legionärsproblematik, andererseits der große finanzielle Aufwand. Fatah: „In der Big Six kannst du fünf Legionäre auflaufen lassen, in der AFL nur zwei. Dann schleppst du drei Legionäre die gesamte Saison für nur drei Spiele mit. Das ist ein finanzielle­r Aufwand, der nicht dafürsteht. Da habe­n wir jetzt den Stecker gezogen."

K wie Kader: Ein Dutzend Footballer wird nicht mehr den schwarzen Dress der Tiroler überziehen. Ein harter Schlag für den Meister — Trainer Fatah und sein Team sehen das Ganze aber als Herausforderung. „Der erste Anzug sitzt, dahinter wird es bei uns sehr jung. Das muss aber nichts Schlechtes bedeuten", gab der Familienvater zu Protokoll. Und auch die Verjüngung des Kaders hat für den deutschen Coach in den Diensten der Raiders keine Auswirkungen auf die Zielvorgaben: „Ich bin schon aufgeregt. Bei uns ändern sich nicht die Ziele, sondern nur das Datum."