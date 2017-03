SPG Silz/Mötz: Aleksandar Matic ist kein Trainer, dem man fehlende Motivation oder Ideenarmut vorwerfen könnte. Auch in der Winterpause ließ der Coach der SPG Silz/Mötz nichts unversucht: Von den Konditionseinheiten seiner „Gladiatoren" informierte der Kult-Coach live via Facebook, bei einem Trainingslager in Rovinj (KRO) wurde der Ernstfall geprobt. Trotzdem gab's am Samstag zum Auftakt nichts zu holen. Nach einer starken ersten Halbzeit verlor man das UPC-Tirol-­Liga-Nachholspiel bei Tabellenführer Kitzbühel mit 0:5.

Neustift: Mit zwei Punkten Rückstand hat der SSV Neustift in der Gebietsliga West die Aufstiegsplätze vor dem Start in die Rückrunde genau im Auge. Nimmt man die Transfer-Offensive als Maßstab, wollen die Stubaier umbedingt eine Klasse nach oben. Dort war bereits Neo-Torhüter „Best Junior" Upan Tabe, der bis zuletzt in der Landesliga West für Axams spielte. Noch eine Klasse höher zerriss das neue Mittefeld-Duo Dominique Nussbaum (Zirl) und Ricardo Thom (Völs) seine Fußball-Schuhe. Dabei hatte Obmann-Stellverteter Markus Kindl im August noch in der TT gemeint: „Wir haben die Devise ausgegeben, dass unsere Kampfmannschaft durchwegs aus einheimischen Spielern bestehen soll."

Zu verdienen gibt es in Neustift übrigens offiziell nichts, die eine oder andere Gratis-Übernachtung in einem Hotel eines Vereins-Gönners soll dem Vernehmen nach für die auswärtigen Spieler aber schon drin sein ...

Schwaz: Es steht fest, dass Schwaz-Obmann Peter Angerer nach 20-jähriger Funktionärstätigkeit (zehn Jahre auch als Kassier) seine Agenden bei den Knappenstädtern bald zurücklegen wird. „Es ist Zeit für einen Wechsel", hält Angerer, der auch beim Hausbauen ist, fest. Am Ende seiner Tage hatte er sich noch mit einem Zwischenfall auseinanderzusetzen: Weil er im Anschluss an ein TFV-Cup-Spiel am 5. April 2016 in Wattens Schiedsrichter Gregor Danler auf der Vereinshomepage nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung beleidigt hätte und Schiedsrichter-Obmann Hannes Hell eine zweideutige Bemerkung mit auf den Weg gegeben habe, wurde er nach mehreren Erhebungen mit fast einem Jahr Verspätung vor den Strafsenat geladen. Das mache ihm den Abschied nicht unbedingt schwerer, merkte Angerer süffisant an. Solche „Sorgen" kann er sich in Zukunft jedenfalls ersparen. (t.w., lex)