Von Daniel Lenninger

Kufstein – Trotz seines Treffers blickt Ramo Buljubasic mit gemischten Gefühlen auf sein Pflichtspieldebüt für Kufstein zurück. Der 20-Jährige, der in der Winterpause nach einem letztlich erfolglosen Probetraining in Kapfenberg von Liga-Rivale Schwaz zur Hofbauer-Elf wechselte, brachte sein neues Team am Samstag beim 4:0-Heimerfolg gegen Altach Amateure zum Auftakt der Frühjahrssaison in der Regionalliga West in Führung, musste allerdings bereits nach einer halben Stunde verletzungsbedingt vom Platz. „Es ist nichts gebrochen“, kam Buljubasic mit einem blauen Zeh davon: „Ich hoffe, nächsten Freitag (in Seekirchen, Anm.) wieder auflaufen zu können.“ Sein kaputt gegangenes Schuhwerk muss bis dahin ersetzt werden. Mit zwei Assists wusste auch der zweite Ex-Schwazer Sinan Bicer restlos zu überzeugen. Während Martynas Düda in der Abwehr seinen Mann stand, sorgte Joker Cemal Kaymaz mit seiner Vorlage dafür, dass die Kufsteiner Neuzugänge bei allen Treffern ihre Beine im Spiel hatten.

Einen solch perfekten Einstand hätte sich auch Florian Rieder (zuletzt Kufstein) nach seiner Rückkehr zu den Wacker Amateuren im Heimspiel gegen Tabellenführer Grödig gewünscht. Liga-Top­scorer und Doppeltorschütze Mersudin Jukic machte den grün-schwarzen Fohlen bei der 0:2-Niederlage allerdings einen Strich durch die Punkte­rechnung. Bei der Wörgler 1:5-Pleite in Anif durfte der langjährige Kufsteiner Stefan Schreder in Abwesenheit des verletzt fehlenden Adis Husic auf Anhieb die Kapitänsbinde tragen. Mit Danijel Djuric, Maximilian Pfeifer und Oliver Pohl schafften es drei weitere Neue in die Startformation.

Der Auftritt von Schwaz (mit den Neuerwerbungen Ronald Gercaliu und Michael Augustin, Manuel Göbbel ab 77.) gegen Dornbirn (0:1) stand sinnbildlich für drei der vier Tiroler Westligisten: Eine phasenweise überzeugende Leistung wurde nicht belohnt, nährte aber die Hoffnungen auf ein erfolgreiches Frühjahr.