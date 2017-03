Von Daniel Suckert

Innsbruck – Vor zwei Jahren hatte Hypo-Manager Hannes Kronthaler erstmals aufhorchen lassen, als er seine Ambitionen kundtat, einmal mit seiner Truppe in der italienischen oder deutschen Liga spielen zu wollen. „Jetzt bekommen die Tiroler einen Vorgeschmack auf das, was sich in Deutschland im Volley­ball so abspielt“, erklärte der Zampano mit einem Lächeln. Denn morgen wird das AVL-Play-off zwischen Hypo und Waldviertel (17.30 Uhr) das Vorspiel für das Viertelfinale der deutschen Liga zwischen Herrsching und Frankfurt in der USI-Halle sein.

Mit Herrsching kommt nicht irgendein Club nach Tirol. Die Bayern bezeichnen sich selbst als der „geilste Club der Welt“. Gespielt wird in Dressen, die wie Lederhosen aussehen, jedes Heimspiel ist ausverkauft, und was die Show betrifft, bringen sie mit Licht- und Musikspektakel jede Halle zum Kochen.

Dass der „geilste Club“ nun sein Play-off ausgerechnet in Innsbruck austrägt, lag auf der Hand. Denn die Halle der Bayern ist zu klein, darf nur im Grunddurchgang verwendet werden. München ist zu teuer und mit Hypo verbindet sie eine langjährige Vereins-Freundschaft.

Hypo-Manager Kronthaler musste nicht lange überlegen. Besonders, da der Bau-Löw­e die Fan-Kultur von Herrsching gut kennt. Und die Ankündigungen klingen schon einmal verheißungsvoll: Fünf Fan-Busse aus Deutschland sind angesagt – morgen Früh wird zudem ein eigener Lkw mit Sound- und Lichtanlage vor der USI parken.

Die Erwartungen bei den Dunkelblauen sind dementsprechend hoch: Die 1000er-Zuschauermarke soll in jedem Fall geknackt werden. Ein Fragezeichen steht nur hinter dem heimischen Publikum, da sich der Spannungspegel nach der 2:0-Führung („Best-of-five“-Serie) von Hypo gegen Waldviertel natürlich in Grenzen hält. Dafür soll der deutsche Schlager im Anschluss „entschädigen“.

Kopfschmerzen bereitet Kronthaler aktuell die Anreise des eigenen Anhangs. Denn das USI-Areal bietet viel, nur keine Unmengen an Parkplätzen. Durch den regulären Uni-Betrieb sind diese Mangelware. „Ich muss unseren Fans empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen“, ließ Manager Kronthaler ausrichten.

Etwas Kopfschütteln löste bei den Bayern die Tatsache aus, dass es in Tirol in Sachen Ticket eine Kinderermäßigung gibt. Das kennt man dort nicht. In Herrsching kosten die Tickets einheitlich 18 Euro. Das hat einen speziellen Grund: Der Sechstplatzierte der deutschen Liga kann bei jedem Heimspiel auf eine voll­e Halle bauen. Darum soll in drei, vier Jahren eine größere gebaut werden. Kronthaler: „Das ist eine andere Volleyball-Welt, in die man da eintaucht.“

Dass der Innsbrucker bei solchen Verhältnissen gerne in die Ferne schaut, versteht sich von selbst. Von 1000 Zuschauern pro Spiel kann Hyp­o nur träumen – ebenso von einer spannungsgeladenen AVL. Da sieht alles nach dem erneuten Finaleinzug aus. Und nach dem ewigen Finalgegner Aich/Dob. Da bietet das Gastspiel des „geilsten Clubs“ gegen Frankfurt eine angenehme Abwechslung.