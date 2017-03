Von Max Ischia

Innsbruck – Anna Stöhr ist da und wirkt doch irgendwie abwesend. „Der Hammer“, sagt Tirols zweifache Boulder-Weltmeisterin und ihr sichtlich beseelter Blick fängt cremefarbene, mit Löchern versehene Wände ein, die in allen möglichen Winkeln Richtung Hallendecke wandern. Auch wenn noch kein einziger Boulder geschraubt ist, scheint sich die 28-Jährige im Geiste bereits alles in den buntesten Farben auszumalen. „Das wird ein Traum“, sagt sie in Richtung ihres Kollegen Jakob Schubert, mit dem sie auf Bitte der TT das im Bau befindliche Kletterzentrum auf dem WUB-Areal im Innsbrucker Stadtteil Saggen inspiziert. „Das Coolste“, nickt Stöhr, „das Coolste ist, dass wir diesen Bereich nur für uns nützen können.“ Mit uns ist in erster Linie das österreichische Nationalteam gemeint, das mit der Fertigstellung der Halle endlich so trainieren wird können, wie man sich das von einer der führenden Kletternationen der Welt ohnedies erwarten würde.

Die Realität in den vergangenen Jahren war freilich eine andere. Lange Zeit tummelte sich Tirols Kletterelite in der hoffnungslos überfüllten Halle am Innsbrucker Tivoli und trainierte Schulter an Schulter mit Hobbykraxlern. „Mit diesem Zentrum brechen wir in eine neue Dimension auf“, versichert auch Schubert, der Minuten später vom ersten Stock aus auf die mächtigen, rund 17 Meter hohen Wände der Vorstiegshalle blickt. „Die schwarze Route hat es in sich“, sagt der Vizeweltmeister des vergangenen Jahres, während der Autor dieser Zeilen beim Blick auf die Tausenden kunterbunten Plastikgriffe schlichtweg überfordert ist.

Bevor der Boulder-Weltcup am 7./8. April im Schweizer Meiringen startet, überprüfen Stöhr, Schubert und Kollegen dieses Wochenende in Pfungstadt nahe Darmstadt ihre Form. Stöhr entschied sich nach einer vor drei Wochen erlittenen Kapselverletzung im rechten Mittelfinger erst dieser Tage für ein Antreten. „Ich bin so weit fit und möchte einfach schauen, wo ich stehe“, sagt die Boulder-Königin, die nach zwei durchwachsenen Saisonen wieder ganz an die Spitze zurückwill. So wie auch Schubert, der in diesem Jahr erstmals wieder die ganze Boulder-Weltcuptour bestreiten wird.