Von Gabriele Grießenböck

Innsbruck – Paraclimbing, Klettern für Menschen mit Körper- und Sinnesbeeinträchtigungen. Dazu zählen Sehbehinderungen, neurologische Erkrankungen, Amputationen oder Querschnittslähmungen. Geht es nach Katharina und Franziska Saur­wein, dann wird Österreich bald ein Paraclimbing-Nationalteam stellen. Seit mehreren Monaten trainieren die beiden Tiroler Schwestern Menschen mit Behinderung, die durch das Klettern ein Ziel vor Augen haben. Der Start bei der Kletter-WM 2018 in Innsbruck scheint zum Greifen nahe, noch fehlt es aber an finanziellen Mitteln.

„Wir haben mit einer kleinen Gruppe in Tirol und Vorarlberg begonnen. Mittlerweile sind es österreichweit über 20 Athleten mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen“, erklärt Katharina Saurwein, selbst eine erfolgreiche Boulderin im österreichischen Nationalteam.

Auch ihre Schwester Franziska war lange Zeit mit dem Klettersport verbunden und scheint für dieses Projekt als Ergotherapeutin wohl die Richtige an ihrer Seite. Aber aller Anfang ist schwer, in Österreich steckt das Paraclimbing noch in den Kinderschuhen. Deshalb wollen die Schwestern die Sportart unter dem Motto „Jeder kann klettern“ bekannter machen. In Tirol zählt das Grüppchen bereits sieben Teilnehmer, die zu den Kursen in Innsbruck und Rum kommen.

Einer dieser Teilnehmer ist Christian Haselgruber. Er sitzt seit acht Jahren im Rollstuhl und hatte bis vor Kurzem keine Vorstellung davon, wie Bewegung ohne seinen Rollstuhl möglich wäre. Heute meistert er überhängende Kletter­wände. „Ich brauche meine Hände für jeden Schritt, und jedes Mal wird dieser größer“, so Christian Haselgruber. Weil jeder Teilnehmer unterschiedliche Beeinträchtigungen hat, wird das Training ganz gezielt auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Derzeit werden auch Gratis-­Schnuppertrainings angeboten.

„Unseren Athleten fehlt es nicht an Motivation, Hilfe brauchen sie aber bei der Finanzierung“, so Franziska Saurwein. Langfristiges Ziel ist es, ein Paraclimbing-Nationalteam aufzubauen, das bei Wettkämpfen für Österreich an den Start geht. Um dieses Ziel realistisch in Angriff nehmen zu können, benötigen die Athleten Unterstützung. „Ohne das Modell des Crowdfundings, also der finanziellen Beteiligung vieler einzelner Personen an dem Projekt, wird das jedoch nicht möglich sein“, sagt sie. Benötigt werden 8000 Euro. Damit sollen Equipment wie Kletterschuhe, ein professionelles Training, Trainingslager und die Chance, in Wettkämpfen Erfahrung zu sammeln, finanziert werden.

Unter www.ibelieveinyou.at konnten bereits 900 Euro gesammelt werden. Nun hoffen die Schwestern auf weiter­e Unterstützung, damit der Traum der Paraclimber bei der Heim-WM 2018 in Erfüllung gehen kann. (TT)