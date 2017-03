Von Alex Gruber Innsbruck — Alle naschen am selben öffentlichen Sponsor-Kuchen, im Tiroler Spitzensport ist das Geld deshalb knapp. Wo werden Strukturen, auch in Sachen der wichtigen Nachwuchsarbeit, geschaffen? Wie werden die vorhandenen Ressourcen verteilt? Oder wo fehlt nach wie vor ein wichtiger Mitarbeiter? Die Spurensuche im heimischen Mannschafts-Sportlager beleuchtet Aufwand und Ertrag. Und sie zeigt auf, dass die „Kleineren" im Budget-Kampf sicher nicht die schlechteren Ideen haben.

1) FC Wacker Innsbruck: Mit der auch politisch subventionierten Installierung von General Manager Alfred Hörtnagl wurden im Herbst 2015 Hoffnungen — Wacker war unter Coach Klaus Schmidt ja Tabellenführer und Winterkönig — wach, die Schwarzgrün zurück in die Bundesliga oder sogar in den Europacup führen soll- (t)en. Anfang 2017 präsentiert sich die Lage im Tabellenmittelfeld der Sky Go Erste Liga mit Abstiegsgefahr und leerem Tivoli ziemlich fatal. Zumal man in Sachen Lizenzierung auch im Budgetloch steckt. Die Lage beim zweitklassigen Tiroler Traditionsverein riecht einmal mehr nach Überlebenskampf denn nach Aufstiegsszenarien. Sportlich steht das Team rund um Hörtnagl schwer in der Bringschuld, eine eigene Fußball-Akademie weist sich aus finanzieller Sicht als Ding der Unmöglichkeit aus. Talentierte Eigengewächse wären bei kleinerem Profi-Budget eine billigere Lösung. Vielleicht muss der Titel- und Aufstiegs­anspruch zurückgeschraubt werden, der Griff zur „Reset-Taste" liegt nahe.

2) HC Innsbruck: Es war phasenweise beeindruckend, was die Haie um Headcoach Rob Pallin mit dem Play-off-Einzug in dieser Saison in der Erste Bank Eishockeyliga kredenzten. Strukturell treten nach dem bevorstehenden Rückzug von Obmann Günther Hanschitz zur Stunde Mängel auf, die nach wie vor des Öfteren den Blick auf die Stelle eines (notwendigen) Sportmanagers lenken. Der fehlt weiter in Planung und Budget (2,6 Mio. Euro) und würde hochgerechnet das Geld von zwei guten Cracks kosten. „Wenn wir zwei Legionäre wegstreichen, sind wir nicht konkurrenzfähig", führt Vorstandsmitglied Norbert Ried aus, der Ausschau nach jungen, hungrigen Legionären hält. Zuletzt fand ein interner Nachwuchs-Workshop statt: „Das hat Priorität." Die von Hanschitz angestrebte Installation eines jungen Vorstands scheiterte, als Sportmanager sei nur ein „Hai der ersten Stunde" „mit Know-how in Sport und Wirtschaft" vorstellbar. „Ich werde niemanden im Stich lassen. Jetzt muss Ruhe einkehren und dann ein Umdenken stattfinden", sagt Günther Hanschitz.

3) WSG Wattens: Sportlich liegt Tirols Fußball-Zweitliga-Aufsteiger mit drei Derbysiegen über Wacker voll im Plan, der Kampf um den Klassenerhalt läuft weiter. Dabei kann die WSG bei Weitem nicht auf die Strukturen der Innsbrucker bauen, steht Cheftrainer Thomas Silberberger weder ein hauptberuflicher Trainerkollege noch ein fix angestellter Physiotherapeut zur Verfügung. Im Team machen alle einen guten Job. „Auf sportlicher Schiene müssen wir uns ausdehnen", hält Sportmanager Stefan Köck zu diesen Rahmenbedingungen fest. Nachsatz: „Denn so geht es bei allen an die Substanz."

4) Hypo Tirol Volleyball: Erfolgsmanager Hannes Kronthaler würden viele gern auch auf einem anderen Stuhl im Tiroler Sportgeschehen sehen, der Zampano will aber in Kürze in der 20. Saison den zehnten Meistertitel einstreifen. „Uns fällt schon was Neues ein", hält der umtriebige Baulöwe neben zahlreichen Champions-League-Teilnahmen und jenen in der Mitteleuropäischer Volleyballliga Ausschau nach zugkräftigen Projekten, die seit Jahren auch Sportdirektor Stefan Chrtiansky, Cheftrainer Daniel Gavan und Allrounder Gernot Hupf­auf mitzeichnen. Weil mit Hupf­auf ein Marketing-Mann, Trainer und Sprachrohr von Bord geht, muss sich Kronthaler nach einem „neuen, guten Mann" umschauen. An einem scharfen Blick hat es hier in den vergangenen Jahren nie gefehlt. Wer bitte spielt konstant Champions League?

5) Handball Tirol: Aus HIT und Schwaz wurde vor einigen Jahren die Dachmarke Handball Tirol, die sich in die beiden Kampfmannschaften Sparkasse Schwaz Handball Tirol (1. Liga) und medalp Tirol (2. Liga) gliedert. Auch darunter herrscht im Nachwuchs in der Knappenstadt und in Innsbruck reger Betrieb. Handball Tirol stellt zwei hauptberufliche Nachwuchstrainer, die sich um die vielen Schulprojekte kümmern. „Wir sind strukturell so gewachsen und aufgestellt, dass uns nicht jeder Wind umbläst", hält Sportkoordinator Thomas Lintner nach dem vorzeitigen Viertelfinal-Einzug in der Handball Liga Austria fest. Weil die Ehrenamtlichen nicht gerade ein boomender Zweig seien, müsse man neben der „Profi-Truppe" auch die professionellen Strukturen stärken: „Wir werden auf Sicht noch einen hauptberuflichen Nachwuchstrainer benötigen, denn der Koordinierungsaufwand ist sehr hoch."

6) Swarco Raiders: Wie die Kollegen von Handball Tirol lässt auch die Football-Gemeinschaft einen Teil des Budgets in die Geschäftsstelle und strukturelle Agenden fließen. Neben General Manager Gerwin Wichmann kurbeln drei weitere Angestellte den Betrieb in Sachen Sekretariat, Marketing und Nachwuchsabteilung (Florian Grein) an. Die Try-outs sind bekannt, außer dem Trainerteam und den Legionären lässt sich am Spielersektor kein Geld verdienen. Der Preis zwischen den Vierteln ist somit auch aus gesundheitlicher Hinsicht ziemlich heiß, weswegen viele Eigengewächse Mitte 20 lieber wieder die Knochen schonen. In Summe läuft beim fünffachen Austrian-Bowl-Champion und dreifachen Europacup-Sieger vieles richtig.