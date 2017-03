Von Benjamin Kiechl

Innsbruck — „Eigentlich darf ich das noch gar nicht sagen", flüstert Julia Polai und will die frohe Botschaft für sich behalten. Aber Vater und Tanz-Zampano Ferry Polai prescht mit einem „Quickstepp" vor und plaudert das Geheimnis aus: „Julia wird am 15. April bei der Tanz-EM in Moskau ihre Premiere als Wertungsrichterin auf höchster Ebene feiern." Ein Ritterschlag im Kreml, denn nur WM-Semifinalisten dürfen als „Double-A-Juroren" in der Königsklasse ihre Wertungen abgeben. Und Julia ist nun eine von ihnen. Dass die quirlige Tirolerin eine Tanz-Kennerin ist, dafür hätte es gar keinen Beweis gebraucht.

Zum dritten Mal übernimmt die WM-Siebte, die 2015 ihre Karriere beendet hat, die Turnierleitung beim World Masters der lateinamerikanischen Tänze in Innsbruck. Nach der gelungenen Rückkehr in den Congress Innsbruck (Ferry Polai: „Besonders die Damenwelt hat sich darüber gefreut") wartet heuer die nächste Neuerung auf das Publikum. Nachdem das World Masters viele Jahre lang im November und zuletzt im Oktober stattgefunden hat, wird zukünftig im Frühling getanzt. „Wir sind jetzt der Osterhase", betont Julia Polai und bricht mit der liebgewonnenen Tradition vieler Tanz-Kiebitze, die gerne den Christkindlmarkt besuchten.

Die Frühlings-Premiere soll für die bis zu 1100 Zuschauer im Saal Tirol (es gibt noch Restkarten) ein Augenschmaus werden, wie Julia Polai hervorstreicht. Der Termin liege besser als jener im Spätherbst. „Manche Top-Paare haben uns früher abgesagt, weil eine Woche später die WM stattfindet und sie nicht alle Karten aufdecken wollten." Nun bildet Innsbruck den Startschuss in das Tanzjahr. „Manche Paare sind aber das ganze Jahr unterwegs", erinnert sich Polai, die als Aktive pro Jahr über 15 internationale Turniere absolvierte. Mit 35 Paaren sind 2017 deutlich mehr Starter als in den Vorjahren dabei. Innsbruck habe als Sprungbrett für eine große Tanzkarriere Tradition: Riccardo Cocchi und Yulia Zagoruychenko, um nur ein Paar zu nennen, etablierte sich in Innsbruck in der Weltspitze.

Geht es nach Julia Polai, steht der Champion beim 26. World Masters so gut wie fest: „Im Tanzen ist es anders als im Skifahren, wo oft ein Hundertstel entscheidet." Dori­n Frecautanu und Marina Sergeeva aus Moldawien, die 2016 noch Zweite hinter US-Tanzpaar Stefano Di Filippo und Dasha wurden, verkörpern den Generationenwechsel in der Welt-Elite. Für Julia Polai ist das „spezifische Fitnesstraining" herausragend. Sergeeva überzeuge mit ihrer Schönheit und Weiblichkeit, während Partner Frecautanu „ein idealer Tanzpartner" sei.

Ganz genau hinsehen werden die neun Jury-Wertungsrichter. Während Nicole Hansen vielen aus der TV-Show „Dancing Stars" bekannt ist, darf mit Tanzlehrerin Ursula Robl eine Lokalmatadorin ihre Punkte abgeben. Auf dem Parkett wollen mit den Tirolern Marvin Nigg und Claudia Obmascher sowie den Wiener „Tanz-Senioren" Roland und Franziska Mader auch die heimischen Tänzer aufzeigen. Das Finale wird ob der Dichte für sie aber ein Wunsch an den Osterhasen bleiben.