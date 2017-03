Von Adrian Stöckl

Innsbruck – Pünktlich zum Rückrunden-Auftakt der UPC Tirol Liga endete in der Nacht auf Sonntag die Winterzeit. Und Winterzeit ist im Fußball bekanntlich Transferzeit. Einige Neuzugänge stachen beim Auftakt hervor.

Der Startschuss ins Fußball-Frühjahr wurde am Freitagabend beim FC Zirl abgegeben. Die Truppe von Trainer Christoph Aschenwald fuhr beim 3:1 gegen Silz/Mötz nicht zuletzt wegen der zwei Neuzugänge, Lucas Neumair (von Reichenau) und Petar Curcic (Kitzbühel), einen Dreier ein und verließ so die Abstiegsplätze. „Sie bringen beide positive Stimmung ins Team.“ Gegner Silz/Mötz verstärkte sich mit den Offensivspielern Nejbosa Gojkovic (Imst) und Ergün Pece (Stams).

Was in der Tabelle hinten sofort funktionierte, braucht beim Tabellenführer aus Kitzbühel „noch Zeit, um sich einzufügen“. Mit Tayshan Hayden-Smith (England), Roy Meulendijks (Kirchberg), Danijel Panic (Serbien), Kristof Nemeth (Ungarn) und Tobias Emberger (Hippach) sind einige zu integrieren. Gegner Hall verstärkte sich indes mit Sabahudin Kolakovic (von Wörgl) und Jurica Mandic (Bundesheer) – und holte sogleich einen respektablen Punkt in der Gamsstadt (1:1).

Am anderen Ende von Tirol, in Imst, fand man überhaupt „einen Rohdiamanten“. Und zwar in Person von David Schnegg, wie Imst-Trainer Jürgen Soraperra vom 18-Jährigen schwärmte: „Er hat enorme Qualitäten.“ Außerdem verstärkten sich die Oberländer mit Tormann Dominik Schütz. Die beim 1:4 unterlegenen Gegner aus Ebbs holten mit Dustin Lutitzki eine Verstärkung aus Kufstein. Neo-Trainer Peter Krumm kam im Winter aus Schwoich.

Im Spiel zwischen Union und Kundl standen sich so ziemlich idente Teams wie im Herbst gegenüber. Und ident war auch der Sieger. Mit 1:0 setzten sich die jungen Kundler (Altersschnitt: 20) wieder knapp durch.

Mit einem einzigen Neuzugang, Michael Misslinger (Hopfgarten), schlug Kirchbichl den SV Kematen mit 3:1. Die „Blues“ konnten das Auftaktspiel zwar nicht gewinnen, dafür mit Maximilian Plattner einen jungen, talentierten Innsbrucker (Reichenau). Clemens Mair (von Oberperfuss) sollte ebenso die Kemater verstärken, der Pechvogel riss sich in der Vorbereitung aber die Achillessehne.

Im Frühjahr im neuen Dress aufgeigen will indes Reichenau-Neuzugang Daniel Zauner, den SVR-Trainer Gernot Glänzers von seinem Ex-Klub Mils nach Innsbruck lotste. Auch mit Zauner schaute im Zillertal „nur“ ein torloses Remis heraus. Die Fügener wiederum holten Tormann Georg Wurm (Stumm). Mit Dominik Gruber lief aber einer auf, der seit zehn Monaten kein Spiel mehr bestritt (Knie). „Wie ein Neuzugang“, wusste Fügen-Coach Thomas Pfeiler.

Eine ganz ähnliche (Leidens-)Geschichte haben die Wattener Amateure Sandro Samwald (Achillessehnenriss) und Rade Stojakovic (Muskelbündelriss) hinter sich. Beide feierten nach einjähriger Pause gegen Völs ihr Comeback. Speziell Samwald spielte sich dabei in den Vordergrund. „Er hat dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt“, lobte Wattens-Amateure-Coach Martin Rinker seine Joker. Dem nicht genug, erzielte der einzige echte Neuzugang Alp Demir (Telfs), nach seiner Einwechslung den umjubelten 2:2-Ausgleich. „Was gibt es Schöneres“, grinste Rinker. Kontrahent Völs reagierte mit Ataullah Ahmadi, Misel Kalinovic (beide Wacker Amateure), Degenhard Angerer (Scheffau), Muhamed Briga (Mils), Marco Pirchl (St. Ulrich), Omid Reza-Ghali (Sans Papiers) und Florian Mair (Reichenau) siebenmal am Transfermarkt. „Flo spielt abgebrüht wie ein 30-Jähriger“, lobte Völs-Trainer Markus Seelaus seinen Jungspund (17 Jahre). „Er war der große Gewinner der Vorbereitung.“