Von Susann Frank

Innsbruck – Wenn Max Kühner beim Weltcupfinale in Omaha (USA) morgen erstmals in den Parcours einreitet, kann Österreichs aktuell erfolgreichster Springreiter nur hoffen, dass sich sein Sportpartner bei der Endrunde der Hallen­saison wohlfühlt. Wallach Cornet Kalua ist diesbezüglich wählerisch und wankelmütig. „Wenn er Spaß an der Sache hat, lässt er die schwierigsten Parcours der Welt wie ein Kinderspiel aussehen“, erklärte der 43-Jährige.

Wenn nicht, kann der gebürtige Bayer, der 2014 die österreichische Staatsbürgerschaft annahm, eigentlich wieder einpacken und heimfliegen. Damit eben das nicht passiert, hat der für den Reitclub Kitzbühel startende Kühner mit Cornets Pferdepflegerin Alex eine Strategie ausgearbeitet: „Wir müssen dafür sorgen, dass er von diesem Finalflair nicht zu viel zu spüren bekommt. Cornet darf man nicht unter Druck setzen, da macht er zu, da kann man gleich absteigen.“

Für Ablenkung, auch von Cornets „Alleingang“, sollten Spaziergänge an der frischen Luft, Grasen und lockeres Reiten sorgen. „Normalerweise reist der 12-Jährige in Gesellschaft eines Stallkollegen“, erklärte Kühner.

Zur Übersee-Endrunde, für die sich nur 37 Reiter aus 20 Nationen qualifiziert haben, musste Kühners selbstgezogener und geliebter Vierbeiner ohne Stallkollegen reisen. Vor dem langen Flug seines Sportpartners war seinem Besitzer jedoch nicht bang gewesen. Bei der Premiere im Bauch eines Fliegers vor eineinhalb Monaten war sein derzeit gewinnbringendstes Pferd noch länger unterwegs.

Nach 30 Flugstunden landete das eingespielte Duo am Ende des Wochenendes eines schwierigen Fünf-Sterne-Grand-Prix in Hongkong auf dem dritten Platz. Um 56.170 Euro reicher ging es wieder heim. Das erhöhte die Preisgeldsumme Cornet Kaluas auf 253.861 Euro: die Führung in Österreich. Das Geld könnte sich vervielfachen. Das Weltcupfinale in Nebraska ist mit 1,3 Millionen Dollar (1,2 Mio. Euro) dotiert. Bei der End­runde am Sonntag gibt es 278.000 Euro zu gewinnen.

So weit will Kühner nicht denken. Auch wenn er seit seinem Staatenwechsel einen großen Sprung nach vorne in der Weltrangliste gemacht hat (36.), vergangenes Jahr im Weltcupfinale in Göteborg (SWE) 14. wurde (damals mit Schimmel „Chardonnay“).

Der zweifache Familienvater würde sich zum Start eine schnelle, fehlerfreie Runde wünschen, damit sein Pferd den richtigen Spaß an der Sache bekommt. Danach trennen die schweren Prüfungen die Spreu vom Weizen.

Prüfungen, die Kühner seinem Pferd vor zwei Jahren noch gar nicht zugetraut hätte. „Da hätte ich gesagt, er kann kein Championat gehen. Er hat mich positiv überrascht. Er ist körperlich gut drauf, aber halt stressanfällig. Bei ihm geht es um die psychische Komponente“, erklärte der diplomierte Betriebswirt.

Wie er spüren würde, dass sich sein Pferd wohlfühle? „Das merke ich an seinem ganzen Habitus“, sagte Kühner, der stark hofft, dass sein sensibler Partner das „Genie und nicht den Wahnsinn“ beim Finale auspackt. Dann sei viel möglich. Und beide hätten Spaß am Höhepunkt, für den sie sich qualifiziert haben.