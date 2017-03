Von Benjamin Kiechl

Innsbruck, Kelchsau – Fehler kommen in den besten Familien vor – am Wochenende gingen in der Ringer-Familie die Wogen hoch: Bei den Tiroler Schüler- und Kadettenmeisterschaften wurde das im Vorjahr neu beschlossene Regelwerk dem AC Hötting zum Verhängnis. Dieses besagt, dass die Ringer vor Beginn der Abwaage ihre Nennung abgeben müssen. Die Höttinger, angeführt von Obmann Franz Pitschmann, kamen erst nach Wiegebeginn (12 Uhr) in Kelchsau an. „Wir haben die Entfernung unterschätzt und einen zeitlich zu knappen Treffpunkt mit den Kindern gewählt“, erklärte Ringer-Veteran Pitschmann zerknirscht.

Denn das Schiedsrichter-Gremium kannte kein Erbarmen und schloss die 16 Nachwuchs-Ringer vom Bewerb aus. „Es fehlte die Nennung. Regeln sind da, um sie einzuhalten. Die Höttinger haben diese Änderung mitbeschlossen“, begründete Michael Kirschner vom Schiedsrichter-Quartett die harte Entscheidung, bei der sich nur der Höttinger Schiedsrichter Hermann Heiss der Stimme enthielt. „Das hätte ich bei meinem Verein auch gemacht“, sagte Kirschner, der zudem Obmann von Hötting-Erzrivale AC Vollkraft ist.

Die Bitte der Höttinger für eine Ausnahmegenehmigung, da es sich schließlich um einen Kinderwettkampf handle, wurde abgeschmettert. Auch die Möglichkeit, nur Freundschaftskämpfe durchzuführen, lehnte Schiedsrichter Kirschner ab: „Das funktioniert mit dem Computersystem nicht.“

Pitschmann reagierte angefressen und enttäuscht über die strenge Regelauslegung. „Bei der Staatsmeisterschaft sind drei Teams zu spät gekommen, da hat man es geduldet.“ Es sei nicht lustig, den Eltern zu erklären, warum man mit den Kindern drei Stunden spazieren gefahren sei. „Ich bin seit 1966 Ringer, aber so etwas ist mir noch nie passiert.“ Als Tiroler Ringer-Präsident wolle er sich dafür einsetzen, dass zukünftig ein Bußgeld gezahlt werden könne. In einer Aussendung entschuldigte sich der AC Hötting „bei den Eltern und besonders den Kindern, die umsonst abgenommen haben“.