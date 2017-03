Von Roman Stelzl

Innsbruck – Beim Gedanken an die Wildcard für die neu strukturierte Tour of the Alps schlagen die Herzen beim Tirol Cycling Team höher. „Das ist unser großer Saisonhöhe­punkt. Vor allem die Fahrt über die Europabrücke wird ein einmaliges Erlebnis“, erklärte der Zillertaler Rad-­Profi Clemens Fankhauser, der zwischen Sportkarriere und seiner erst sechs Wochen alten Tochter Mia jongliert. „Wir haben heuer ein sehr gutes Programm mit internationalen Rundfahrten – aber die Tour of the Alps ist sicher herausragend. Neben der Österreich-Rundfahrt, sofern alles klappt“, ergänzte Team-Manager Thomas Pupp.

Vom 17. bis 21. April will Tirols bestes Team (dritthöchste UCI-Kategorie mit Continental-Status) bei der Rundfahrt mit der Etappe von Kufstein nach Innsbruck und dem Teilstück Richtung Südtirol aufzeigen. Garant dafür sollen neben Rundfahrt-Spezialist Fankhauser die Tiroler Talente Patrick Gamper, Benjamin Brkic oder Alexander Wachter sein, die auch bei der U23-Kategorie der WM einen Platz finden könnten.

Zudem wurde mit dem 28-jährigen Wiener Matthia­s Krizek ein Ex-World-Tour-Profi verpflichtet, der bereits bei der Vuelta (2014) und der Tour de Suisse (2016) im Einsatz war. Der Sprinter kann das Team bei großen Rundfahrten in Szene setzen – in der Punkte­wertung der Ö-Tour wurde Krizek im Vorjahr Siebenter. Nächste Chance für große Auftritte des Tirol Teams ist am Sonntag beim Grand Prix Adria Mobil, einem Eintagesrennen in Slowenien.

In Österreich wartet indes das traditionelle Kirschblütenrennen in Wels. Mit dabei ist auch das Union Raiffeisen Radteam Tirol. Die Nachwuchsschmiede aus Schwaz war bereits am vergangenen Wochenende erfolgreich am Weg. Bei der „Trofeo Martiri Trentini“ in Italien kam Florian Gamper auf den zweiten Rang, Bruder Mario wurde Vierter. Nun gilt die Aufmerksamkeit der Rad-Bundesliga und den Heim-Rennen, die Ö-Tour ist aufgrund der fehlenden Lizenz keine Option. „Wir wollen bei den Rennen in Österreich eine gute Figur machen. Und die Nachwuchsarbeit ist uns besonders wichtig“, erklärt Vorstandsmitglied Christian Kapferer.