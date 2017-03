Innsbruck – Von der berüchtigten Frühjahrsmüdigkeit ist im Lager der Tiroler Kampfsportler nichts zu spüren. Judoka Kathrin Unterwurzacher geht beim Grand Prix von Georgien als Favoritin ins Rennen, die Ringer Stefan Steigl und Martina Kuenz wollen bei der U 23-EM in Ungarn überraschen.

Judo: Als Nummer eins gesetzt, Titelverteidiger, in bestechender Form. Eigentlich kann für Kathrin Unterwurzacher (bis 63 kg) beim Grand Prix in Tiflis (GEO) am Samstag nicht viel schiefgehen. „Kathrin kommt frisch von einem Trainingsaufenthalt in Japan und hat ihre Technik weiter verbessert. Besonders im Bodenkampf ist sie stärker geworden“, erklärte Trainer Martin Scherwitzl. Der Innsbrucker hofft am Wochenende auf eine Medaille. Freuen durfte sich Scherwitzl auch im Zuge der Generalversammlung des Österreichischen Judoverbandes: Als Obmann des Judozentrums Innsbruck nahm er eine Auszeichnung für den zweitgrößten Judo-Verein des Landes (hinter UJZ Mühlviertel) entgegen.

Ringen: Bei der U 23-EM in Szombathely (HUN) stehen zwei Starter von Tiroler Vereinen auf der Matte. Den Auftakt macht heute die Zirlerin Martina Kuenz (bis 69 kg). Die Kämpferin vom RSC Inzing soll für die nächsten Olympischen Spiele in Tokio 2020 aufgebaut werden, bei ihrer letzten U 23-EM möchte sie überraschen. Am Samstag ist der Wahl-Tiroler Stefan Steigl (AC Hötting) dran und setzt bei seinen Kämpfen auf die Tipps des langjährigen Pitschmann-Erfolgstrainers Bruno Hartmann. Kurz vor der EM gab es für Steigl eine Schrecksekunde: Er hatte sich beim Holzhacken am Finger verletzt – kann aber starten. (ben)