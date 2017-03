Von Florian Madl

Innsbruck – Es ist eine verworrene Geschichte. Und noch dazu eine mit Vorgeschichte. Der Tiroler Eislaufverband (TEV), vornehmlich dessen Präsident Georg Ganner (auch Club-Präsident des ESI), steht dem Innsbrucker Eislaufverein (IEV) gegenüber. Und das zuletzt leider juristisch. Der Disput der Parteien gipfelte kürzlich vor den Gesamttiroler Meisterschaften, die Zahl der Vorwürfe und Entgegnungen hält sich die Waage.

Georg Ganner stößt sich an fehlender Kooperationsbereitschaft des IEV, der nicht auf das Gesamtwohl des Sports in Tirol bedacht sei. Das gelte etwa für die Abgeltung „diverser Beiträge“ (Trainingslizenzen), die bestellt und genützt worden seien. Seit 15. Dezember 2016 sei man beim Verband im Rückstand, der seinerseits die Summe an die Eishallen-Betreiber zu entrichten hätte.

Auch die Verwendungsnachweise für Unterstützungsbeiträge seien „beharrlich noch immer nicht vorgelegt“ worden, zuletzt passierte das allerdings laut IEV-Angaben doch. Weiters: TEV-Anordnungen seien „laufend“ missachtet worden und vom Vorstand gemäß Statuten „als sport- und verbandsschädigend“ verstanden worden. Der jüngste Verbandsausschluss diene auch „dem Schutz des TEV und der übrigen Mitglieder“. Förderungen gäbe es erst bei Wiederaufnahme, den Weg ebnet die Berufung an die Generalversammlung des Tiroler Eislaufverbandes.

Der IEV sieht das anders: Die Zuteilung von Fördergeldern, die Einteilung von Lizenzen für Trainingszeiten, laufe nicht mehr reibungsfrei ab. Seit zwei Jahren würden ständig Kriterien und Regeln geändert. Und Schikanen will man auch im Wettkampfbetrieb feststellen. Wie etwa könne Verbandspräsident Ganner bei Tiroler Meisterschaften als Preisrichter (technischer Controller) fungieren und damit über IEV-Läufer urteilen? Eine Unvereinbarkeit, wie es heißt – Ganner will davon nichts wissen. Für den IEV sei die augenblickliche Situation sehr unbefriedigend. Man müsse derzeit zum Training nach Garmisch ausweichen, da man in Tirol nicht trainieren dürfe.

Sportamtsleiter Romuald Niescher und Vizebürgermeister Christoph Kaufmann brachten in einer Aussendung zur Situation ihr „Bedauern zum Ausdruck“: Niescher appellierte, innerhalb des Tiroler Eislaufverbandes/Sparte Eiskunstlauf daran zu denken, „junge Innsbrucker EiskunstläuferInnen in der Ausübung ihrer sportlichen Tätigkeiten nach Möglichkeit nicht einzuschränken“. TEV-Präsident Ganner beruhigte diesbezüglich: IEV-Läufer könnten ungeachtet des Verbandsausschlusses starten. Grund: eine Besonderheit im Verbandsstatut. Sportler müssten, um etwa bei Landesmeisterschaften anzutreten, nur einem Verein mit Sitz im jeweiligen Bundesland angehören, nicht dem Verband.

Wie es weitergeht? Das klärt spätestens die Generalversammlung im Herbst.