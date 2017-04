Von Daniel Suckert

Innsbruck – Es war Anfang der Saison, da tauchte bei Gernot Hupfauf erstmals der Gedanke an einen Abschied auf. Zehn Jahre nachdem der Innsbrucker Teil des Hypo-­Volleyballclubs geworden war, gab es die eine oder andere Abnützungserscheinung. Zu Weihnachten stand der Entschluss fest: Wenn am Donnerstag (20.20 Uhr, Bad Bleiburg, ORF Sport Plus) das rotweißrote Volleyball-Finale zwischen Aich/Dob und Hyp­o startet, wird es das letzt­e für den Allrounder sein.

„Die Zeit ist gekommen, um einen Schlussstrich zu ziehen“, erklärt der Familienvater pragmatisch. „Es waren schöne zehn Jahre, aber ich habe für mich das Ziel verloren, wohin die Reise gehen soll.“ Dass ein bald 40-Jähriger noch einmal beruflich neu durchstarten will, kann Hypo-Macher Hannes Kronthaler nachvollziehen. Auch wenn der Bau-Löwe nicht viel von Sentimentalitäten hält: „Natürlich tut es mir um einen verdienten Mitarbeiter leid, aber es muss auch jeder ersetzbar sein.“

Seit seiner Kindheit war Hupf­auf dem Ballsport auf dem Parkett verfallen. Kein Wunder: Mama und Papa Hupfauf schlugen selbst Bälle übers Netz. Eine Leidenschaft, der er knapp zwei Jahrzehnte in Innsbruck, Wien und im österreichischen Nationalteam nachging. Nach der aktiven Karriere folgte ein dreijähriges Trainer-Engagement an einem US-College, 2005/2006 coachte der 38-Jährige die TI-Damen. Dem fast ein­jährigen Abstecher zu Red Bull (Athleten-Manager) folgte im Februar 2007 der Wechsel zum Volleyball-Vorzeigeclub Hyp­o.

Das Aufgabengebiet des Allrounders war umfangreich. Eine Abwechslung, die Hupfauf genoss: auf Trainer­ebene, im organisatorischen Bereich (Hallenauf- und -abbau) und als Pressesprecher in Personalunion. Dass nach der unerwarteten Finalniederlage (2013) gegen Aich/Dob der Wechsel vom Co-Trainer der Kampfmannschaft zum Headcoach des zweiten Teams kam, schmerzte anfangs. „Das hat schon weh getan“, erinnerte sich Hupfauf und fügte an: „Es ist kein Geheimnis, dass mich die Position des Headcoaches sehr gereizt hätte und sicherlich auch ein Ziel von mir gewesen wäre.“

Manager Kronthaler sah das anders: „Ich habe Gernot erklärt, dass für mich ein Trainer ersetzbar ist, aber ein Nachfolger auf der Manager-Ebene eben nicht.“

Und es dauerte gar nicht lange, da fand der leidenschaftliche Hobby-Tennisspieler mit dem zweiten Team adäquaten Ersatz. Die Arbeit mit „meinen Jungs“ genießt der Ex-Nationalteamspieler in vollen Zügen – auch Nächte beim Auf- und Abbau (für die Champions-League-Spiele) mit „meinen Bugglern“ würde er immer in Erinnerung behalten. Natürlich genießt auch der erste rotweißrote Meistertitel (2008/09) und das Erreichen des Champions-League-Play-offs des Hypo Teams (2009/10) einen Sonderstatus.

Sein Aufgabengebiet werde Hupfauf auch bei seiner letzten Finalserie motiviert angehen. Was danach kommt, steht noch in den Sternen. Das trifft ebenso auf die Frage zu, wer sein möglicher Nachfolger beim rotweißroten Meister werden wird. Was fehlt nun noch zum (perfekten) Abschied? Hupfauf: „Es gäbe natürlich nichts Schöneres, als sich am Ende mit dem zehnten AVL-Meistertitel zu verabschieden.“