Von Roman Stelzl

Breitenbach – Am Samstag nimmt die heimische Stocksport-Saison wieder Fahrt auf. Der EV Angerberg greift in der höchsten Staatsliga an und ist bei Lichtenberg in Oberösterreich zu Gast. Eine Stufe tiefer in der Bundesliga wird der EV Breitenbach am selben Tag der erste Tiroler Gastgeber der neuen Spielzeit sein. Zu Gast ist Krottendorf (17 Uhr). Dabei soll schon ein Grundstein für das große Saisonziel gelegt werden: Klassenerhalt. „Das ist unser erklärtes Ziel“, sagt Obmann Hermann Huber, der zugleich Vizepräsident des Tiroler Verbandes (TLEV) ist. Angerberg II und Wörgl sind auswärts im Einsatz.

Darüber hinaus geht der Fokus der heimischen Funktionäre aber längst über den Ligabetrieb hinaus. Im November findet in Kufstein der Europacup statt – also dann, wenn es vom Hartplatz wieder auf die Eisfläche geht. Tirol wird damit nach den Gastspielen in Kitzbühel und Telfs das dritte Mal den wichtigsten Bewerb der besten europäischer Vereine in der Vorrunde beheimaten. „Für uns ist das eine tolle Sache. Der Sport wird so wieder mehr in den Gemeinden präsentiert“, ergänzt Huber.

Es ist einer der große Schritte, die gesetzt werden, um einen scheinbar verstaubten Sport wieder zu entstauben. Ein anderer wird bereits Ende des Jahres auf fruchtbare Erde gesetzt werden: Stockschießen als Schulsport. „Bis 2021 soll jeder Schüler einmal mit Stocksport in Berührung gekommen sein“, gibt Jugendwart Andi Aberger die ehrgeizige Linie vor. Dank leichteren und mit Filzstoff ausgestatteten Sportgeräten soll der Stock in allen Turnhallen Einzug finden. Nach dem Pilotprojekt in St. Johann ist die Euphorie im Verband auf jeden Fall groß.