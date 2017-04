Von Florian Madl

Innsbruck – Mit 17 Vereinen und 1221 registrierten Mitgliedern (laut Statistik der Bundessportorganisation) fristet der Rugby-Sport in Österreich noch ein Schattendasein. Die kürzlich erlangte olympische Präsenz und das Engagement einer regionalen Szene könnten das entsprechend korrigieren, Leute wie jene vom Women’s Rugby Club Innsbruck (WRCI/seit 2006 aktiv) etwa. In der so genannten „7s Damenbundesliga“ messen sich die knapp 20 Spielerinnen mit ihren Kolleginnen aus anderen Bundesländern – durchaus mit Erfolg. Beim Liga-Auftakt vergangene Woche musste man sich lediglich dem Dominator Donau I beugen (0:38), gegen Linz (22:5), Melk (27:0) und Gastgeber Krems (29:5) setzten sich die Tirolerinnen durch.

Lediglich bei der Suche nach einer Heimspiel-Stätte für das Turnier am 20. Mai tappt man noch im Dunkeln. Eigene Anlage hat man keine vorzuweisen, die Anfragen bei möglichen Austragungsorten hierzulande verliefen vorerst ohne Ergebnis. „Bedingung ist für dieses Turnier, dass wir auf einem Naturrasen spielen“, meint Edith Hamberger vom Rugby Club Innsbruck. Das Trainingsgelände in Hall sei allerdings nicht geeignet, dort verhindern Container und Zaun in gefährlicher Nähe zum Spielfeldrand ein Antreten.

Im Vorjahr gastierten die Rugby-Damen in Patsch, allerdings ist dort heuer wie auch am Innsbrucker ASKÖ-Platz keine Austragung möglich. Noch hofft man auf eine Zusage, etwa am Fennerareal. Denn eines ist für WRCI-Spielerin Edith Hamberger klar: „Wir können den Leuten unseren Sport nur näherbringen, wenn wir ihnen auch die Möglichkeit bieten, diesen zu erleben.“ Am 22. April passiert das beim nächsten Bundesliga-Turnier in Wien, am 20. Mai sollte Tirol an der Reihe sein. Die Standortsuche läuft weiter auf Hochtouren.