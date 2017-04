Von Max Ischia

Innsbruck — Michael Schöpf ist auf 180. „Wenn's langt", wirft der Sportmanager des Österreichischen Kletterverbandes launig ein, wiewohl dem Tiroler nicht zu spaßen ist. Ganz und gar nicht. Vielmehr ringt der Oberländer um Fassung. Der Grund seiner Erregung liegt in einer Presseaussendung des Weltverbandes IFSC. Darin wird mitgeteilt, dass die IFSC einen Dreijahresvertrag mit dem US-amerikanischen Medienunternehmen FloSports unterschrieben hat. IFSC-Boss Marco Scolaris schwärmt in diesem Zusammenhang von einem „neuen Abenteuer" und verspricht den Kletter-Fans eine in jeder Hinsicht optimierte Weltcup-Berichterstattung.

Der Haken an der Geschichte: Was bislang auf YouTube kostenlos war, ist nun über die Flo-Climbing-Plattform kostenpflichtig: 20 US-Dollar (18,75 Euro) im Monat bzw. 150 (140 Euro) im Jahr. „Unverantwortlich", sagt Schöpf, der von der denkbar schlechtesten Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt spricht. „Wir hatten im Vorjahr über die beiden Tage beim Boulder-Weltcup in der Olympiahalle insgesamt 180.000 Zugriffe. Nicht auszudenken, was passiert, wenn man ab sofort bezahlen muss."

Die Empörung unter Nationalverbänden und Athleten ist jedenfalls enorm, passenderweise fegt auch ein Shitstorm über die Facebook-Seite des Weltverbandes. „Warum schließt man die Fans nicht auch noch von den Wettkämpfen aus, dann schaut überhaupt keiner mehr zu?", schrieb etwa Tirols Boulder-EM-Dritte Katharina Saurwein. Jakob Schubert, Vorstieg-Vizeweltmeister und seines Zeichens Athletensprecher, schüttelte nur fassungslos den Kopf und sprach von einer bedauernswerten Entwicklung. „Ich habe noch mit keinem Athleten gesprochen, der diesen Schritt gut findet. Wir werden uns jedenfalls in Meiringen (ab heute Schauplatz des Weltcupauftakts im Bouldern, Anm.) zusammensetzen und uns Gegenschritte überlegen."

In dieselbe Kerbe schlägt auch Schöpf. „Das lassen wir uns als Nationalverband so sicher nicht gefallen. Wir wollen auch Klarheit haben, inwieweit der Deal Auswirkungen auf die Junioren-WM 2017 und die WM 2018 in Innsbruck hat." Und noch etwas trieb Schöpf die Zornesröte ins Gesicht: „Bei der Weltverbandssitzung vor drei Wochen in Quebec wurde kein Wort darüber verloren. Und jetzt erfahren wir es aus einer Presseaussendung. Das ist schlechter Stil."