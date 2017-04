Von Daniel Lenninger

Natters – Der Erfolg weckt Begehrlichkeiten und die Verantwortlichen des FC Natters hätten sich gestern nach dem 2:1-Heimsieg über Zams beim unterlegenen Gegner über die möglichen Folgen daraus informieren können. Die Oberländer hatten in den vergangenen Jahren einige Spieler an höherklassige Klubs abgeben müssen. Ein Aderlass, der beim gegenwärtig bestplatzierten Verein im westlichen Mittelgebirge nicht eintreten soll. „Ich bin guter Dinge, dass uns niemand verlässt“, gibt sich Obmann Toni Geiger kämpferisch. Erst kürzlich sagte der ehemalige Fußball-Akademiker Andreas Fritz für eine weitere Saison zu: „Ich glaube, dass es so einen Verein in Tirol ganz selten gibt.“ Klub-Urgestein Geiger kehrte im vergangenen Sommer nach einjähriger Funktionärspension in sein vorheriges Obmannsamt zurück und holte sich mit Rupert Peer (Infrastruktur) und Kurt Egger (Finanzen) zwei Partner ins Boot. Neu installiert wurde auch eine Interview-Aktion, die den Heimspielen des Landesligisten ein spezielles Flair verleihen soll.

Ansonsten blieb man bei bewährten Dingen – für etwaige Änderungen gab es auch überhaupt keinen Anlass: Innerhalb von zwei Jahren kletterte Natters von der Bezirks- in die Landesliga. Dort angekommen, präsentierte sich der Liga-Neuling nicht wie das Kaninchen vor der Schlange. Das furchtlose Team, das zu einem großen Teil aus Eigengewächsen besteht, liegt deutlich näher an einer möglichen Aufstiegsrelegation als am Tabellenkeller. Der Einzug ins Cup-Viertelfinale (am Ostermontag zuhause gegen Silz/Mötz) setzte der Saison die Krone auf. „Wir wollen die Kirche im Dorf lassen und demütig bleiben. Wir wissen, woher wir kommen“, betont Geiger, der anfügt: „Die Entwicklung ist sensationell – das haben wir niemals zu träumen gewagt.“

Dass die Natterer Mannschaft trotz fehlender Kontinuität auf der Trainerbank – drei verschiedene Chefbetreuer in drei Jahren – mit ihrer Punkteausbeute wohl auch die Vereinsfinanzen auf die Probe stellten, zeugt von einer homogenen Truppe. Die Automatismen wurden zuletzt auch am nagelneuen Kunstrasen-Nebenplatz weiter verfeinert. Der fußballverrückte harte Kern des Landesligisten trifft sich dort nämlich auch dann, wenn Trainer Clemens Gschösser gerade keine Übungseinheit angesetzt hat. Dieses Verhalten darf sich auch die nächste Generation zum Vorbild nehmen. In Zeiten des Erfolges bei den Erwachsenen genießt die Nachhaltigkeit einen riesigen Stellenwert. „Wir wollen keinen Jahrgang vernachlässigen, denn wir zehren aus dem Nachwuchs“, beschreibt Geiger die Vereinsphilosophie. Über die in der 2. Klasse Mitte ebenfalls erfolgreich auftretende zweite Kampfmannschaft sollen die nächsten Talente herangeführt werden. Damit die Zukunft mit der Gegenwart mithalten kann.