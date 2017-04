Von Alois Moser

Innsbruck - Zum Auftakt der 19. Runde der UPC Tirol Liga durften sich die Reichenau und Hall schon am Donnerstag vorzeitig jeweils über drei Punkte im Osterkörbl freuen. Die Siegesserie der Telfer endete indes beim 1:1 gegen Kundl.

Für das Spiel in der Reichenau hatten sich die im Frühjahr bislang sieglos gebliebenen Kemater „Blues" viel vorgenommen. Zweimal Thurnbichler (5., 31.) und Gstrein (43.) stellten jedoch die klare Pausenführung der Hausherren her. Kuen sorgte noch für den Kemater Anschlusstreffer (55.), in der Nachspielzeit vollendete Philipp Thurnbichler seinen Triplepack zum 4:1-Endstand. „Ein verdienter Sieg", befand Reichenau-Coach Gernot Glänzer.

Hall gewann gegen Kirchbichl knapp 3:2. Die „Löwen" legten auf der Lend allerdings einen Fehlstart hin, Konrad traf zur frühen Führung der Gäste (3.). Zwei schnelle Tore von Binder (11., 18.) brachten die Haller zurück ins Spiel, Erb glich noch vor der Pause aus (42., E.). Die erneute Führung der Hausherren (Gstrein, 55.) zum 3:2 konnte Kirchbichl nicht mehr aufholen. „Heute haben wir zu viele Fehler gemacht", haderte Gästetrainer Paul Schneeberger.

Nach elf Siegen in Serie musste Telfs indes wieder einmal Punkte abgeben. Beim 1:1 gegen Kundl egalisierte Jovljevic erst in der Nachspielzeit die Kundler Führung durch Perktold (68.). „Die erste Hälfte haben wir verschlafen, so muss ich um den einen Punkt froh sein", analysierte Telfs-Trainer Werner Rott.