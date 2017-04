Natters — Die 16. Minute galt am Montag als symptomatisch für den Auftritt des FC Natters im Viertelfinale des Kersch­dorfer Tirol Cups: Daniel Haller bugsierte gegen Silz/Mötz (UPC Tirol Liga) den Ball höchst unglücklich zum 0:2 ins eigene Netz — für den Mittelfeldspieler das zweite Eigentor binnen drei Tagen. So viel sich die Überraschungsmannschaft am Höhepunkt der Vereinsgeschichte vorgenommen hatte, so wenig lief rund. Der Halbfinal-Traum des Landesligisten war bereits nach 19 Minuten ausgeträumt, 3:0 stand es zu diesem Zeitpunkt für die favorisierte Oberländer Spielgemeinschaft. Der erhoffte Heimvorteil entpuppte sich als Trugschluss: Die Gäste kamen mit dem kleinen Natterer Platz bestens zurecht und verpassten in Halbzeit zwei einen noch deutlicheren Auswärtserfolg.

Gar kein Tor gelang auch der Reichenau beim Gastspiel in Kitzbühel. Erstaunlich ist dieser Fakt, weil nach einem 0:0 nach 90 Minuten das Viertelfinal­duell im Elfmeterschießen entschieden wurde. „Ein so klägliches Elfmeterschießen hab' ich auch noch nie erlebt", resümierte Trainer Gernot Glänzer, nachdem alle vier Innsbrucker Schützen vom Elfmeterpunkt scheiterten.

Das erste Erfolgserlebnis im Jahr 2017 feierte indes Wörgl im Regionalliga-Duell gegen Kufstein. Der 2:0-Derbysieg bescherte der Elf von Trainer Denis Husic den ersten Sieg im Kalenderjahr, weshalb die Wörgler als einziger Westligist im Semifinale stehen.

Das Feld wird von den Haller Löwen komplettiert, die aufgrund von zwei Toren in der Schlussphase gegen Landesligist Axams mit 2:0 gewannen. (dale, tomi)