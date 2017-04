Von Benjamin Kiechl

Schwaz – Scharf geschossene Handbälle statt verzierte Ostereier. „Es ist nichts Ungewöhnliches, dass auch zu Ostern der Sport im Vordergrund steht“, sagte Schwaz-Trainer Raúl Alonso und strich vor den Viertelfinal-Duellen gegen Bregenz kurzerhand die Osterruhe. Karsamstag und Ostermontag (gleich zwei Einheiten) wurde trainiert, einzig am Sonntag gab es ein Päuschen.

„Wir gehen mit viel Kraft und topmotiviert ins Viertelfinale“, predigte Alonso. Die Hoffnung heißt in seinem Fall nicht Auferstehung, sondern Aufstieg. Zu gerne würde Schwaz das Halbfinal-Ticket lösen, in den vergangenen beiden Jahren war man zweimal in Vorarlberg gescheitert. Diesmal wollen sich die Tiroler in der „Best-of-three“-Serie gege­n Bregenz durchsetzen.

Gestern blickte Alonso beim Abschlusstraining mit kurzen, prägnanten Anweisungen auf den heutigen ersten Showdown (19.30 Uhr/Aren­a Rieden-Vorkloster). Balthasar Huber, Matias Jepsen und Hleb Harbuz sind wieder ins Training zurückgekehrt und bereit für ihr Comeback. Auch wenn die heilige Woche – für den gebürtigen Spanier Alonso die „Semana Santa“ – bereits vorbei ist: Mit zwei Siegen gegen Bregenz (Rückspiel am Sonntag in Schwaz/ 17 Uhr/Osthalle) wäre für das nächste Highlight gesorgt.

Bis in die Haarspitzen motiviert zeigte sich Rückraumspieler Thomas Kandolf: „Wir haben nur noch Bregenz im Kopf. Daher war es für uns ganz klar, dass auch rund um Ostern voll trainiert wird. Wir wollen unbedingt ins Halbfinale vorstoßen.“ Flügelflitzer Josef Steiger ergänzte: „Wir müssen zu 100 Prozent bereit sein.“ Und die Mühe soll sich lohnen. „Bregenz“, betonte Coach Alonso, „ist uns zuletzt nicht schlecht gelegen. Wenn wir unsere Topleistung abliefern, haben wir auf jeden Fall eine Chance.“

Hungrig sind die Spieler jedenfalls: „Wir haben uns den Ruf als unangenehmer Gegner hart erarbeitet. Zuhause sind wir in dieser Saison noch ungeschlagen“, sagte Alonso und übernimmt die Rolle des Einpeitschers: „Wir wollen unbedingt ins Halbfinale einziehen.“ Dazu braucht es auch den nötigen Rückhalt – ein Fanbus wird die Tiroler heute ins Ländle begleiten.