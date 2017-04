Von Daniel Suckert

Innsbruck — Es wäre ein Erdbeben in der rotweißroten Volleyball-Szene, wenn sich der neunfache österreichische Meister, Hypo Tirol, tatsächlich aus der österreichischen Volleyballliga (AVL) verabschieden würde. Auch ein Rückzug wäre keine bessere Alternative für den Ballsport auf dem glänzenden Parkett. Manager Hannes Kronthaler will unterm Strich schauen, was für sein Produkt das Beste ist. Für ein Comeback in der AVL wäre das „Ja" aller anderen Vereine notwendig.

1.) Abschied: Ein möglicher Ausstieg aus der Herzensangelegenheit Volleyball hatte Tirols Zampano schon öfters angedacht. Es sollte Schlimmeres geben, als sich mit zehn AVL-Pokalen in der Glasvitrine zu verabschieden. Solche Gedankenspiele waren in letzter Zeit immer öfter aus dem Mund von Manager Kronthaler zu hören. Der 51-Jährige monierte schon mehrmals, dass die heimische Liga verstaubt sei. Außer Vizemeister Aich/Dob gebe es keine richtige He­rausforderung — semiprofessionelle Zustände, die sich über Jahre hinweg nicht änderten. Ein fehlender Konkurrent aus Wien trägt das Seinige dazu bei. Wie könnte ein möglicher Abschied aussehen? Die zweite Mannschaft würde weiter in der zweiten AVL antreten und auch der Nachwuchs würde erhalten bleiben. Das Aushängeschild, die Kampfmannschaft, wäre hingegen Geschichte. Zugleich würde das 1,3-Millionen-Euro-Budget circa auf ein Viertel reduziert werden.

2.) Deutschland: Vor zwei Jahren nahm die Hypo-Führungsriege den Wechselgedanken erstmals in den Mund. Die erste Destination — Italien — konnte aufgrund des Vetos des italienischen und österreichischen Verbands nicht angesteuert werden. Die zweite Variante mit Deutschland, die derzeit laut ÖVV-Präsident Peter Kleinmann auf dem Tisch liegen soll, sieht etwas anders aus. Kronthaler würde mit Unterhachings Spiellizenz antreten und die Heimspiele in der Tiroler Landeshauptstadt und in Bayern austragen. Was den Nachwuchs und das zweite Team betrifft, müsste alles beim Alten bleiben. Die Mannschaften würden dem rotweißroten Volleyball-Apparat erhalten bleiben.

3.) Comeback: Laut Kleinmann ist die Tür für eine Rückkehr noch nicht ganz zu. Trotz der fehlenden Nennung der Innsbrucker gäbe es noch eine Hintertüre: „Wenn die Liga und alle Vereine dafür sind, könnte die Liga aufgestockt werden." Ganz will man diese Variante noch nicht in die Schublade räumen. Wer weiß, was passiert, sollte die Option Deutschland nicht möglich sein. Die AVL benötigt Hypo. Wahrscheinlich könnte sich der Tiroler Bau-Löwe eine Rückkehr aber nur unter gewissen Voraussetzungen vorstellen. Eine wäre wohl der Abschied des ÖVV-Präsidenten.