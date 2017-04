Von Roman Stelzl

Innsbruck – Durchatmen ist bei den Kletter-Fans angesagt: Die Weltcup-Bewerbe werden weiterhin gratis im Internet zu sehen sein. Damit ist auch die Ankündigung des Weltverbandes (IFSC) hinfällig, wonach die Wettkämpfe bis 2019 nur noch kostenpflichtig auf der US-Plattform FloSports zum Preis von 20 Dollar pro Monat zu sehen seien.

„Es gab eine Presseaussendung, bevor überhaupt irgendetwas unterschrieben wurde. Das konnten wir nicht so stehen lassen, wir haben Verpflichtungen gegenüber unseren Sponsoren“, erklärte Michael Schöpf, Sportmanager des österreichischen Verbandes. Die WM 2018 in Innsbruck war indirekt ebenfalls betroffen, auch wenn die TV-Rechte bereits weitläufig verkauft wurden. Der Deal war nicht zuletzt wegen des großen Aufschreis unter den Kletterern geplatzt. Der Weltverband gestand in einem offiziell Statement ein: „Wir haben einen Fehler gemacht und entschuldigen uns.“

Fehler gab es aus österreichischer Sicht auch beim Weltcup-Auftakt der Boulderer vor zwei Wochen in Meiringen (SUI). Mit Jakob Schubert und Anna Stöhr blieben die heimischen Vorzeige-Kletterer weit unter den Erwartungen. Das soll nun bei der ersten Asien-Station in Chongqing (CHN) morgen und am Sonntag (Finale) besser gemacht werden.

Nicht mit dabei ist Katharina Saurwein. Die 29-jährige Innsbruckerin war in Meiringen überraschend auf Rang zwei geklettert und hatte die österreichischen Fahnen hochgehalten. Trotz des Erfolgs wirft sie ihren Saisonplan nicht über den Haufen: Saurwein konzentriert sich auf einzelne Wettkämpfe und startet erst wieder Anfang Juni in Vail (USA). „In Meiringen sind mir die Boulder richtig gut gelegen. Da war Glück dabei. Ich bleibe bei meinem Plan“, meinte die EM-Dritte. Damit liegt es an Schubert und Stöhr, für Erfolg zu sorgen. Ebenso wie an der Imsterin Katharina Posch und dem Zillertaler Alfons Dornauer.