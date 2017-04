Von Roman Stelzl

Innsbruck – Michael Kruckenhauser sitzt mit guter Übersicht bei den Austrian Classics in der Innsbrucker Olympiahalle – doch selbst der Organisator verliert einmal die Orientierung. Das verwundert aber wenig. Zumindest nicht bei dem Tagesplan.Für das dreitägige Kickbox-Event sind elf Matten und zwei Kampf­ringe aufgebaut – heute (ab 9.30 Uhr) sollen dabei rund 200 Kämpfe stattfinden. Am Samstag sind es ganze 1530, am Sonntag dann noch einmal 510.

Sind also in Summe über 2200 Duelle. Und damit ist diese Zahl fast deckungsgleich mit der Zahl an Athleten, die die Olympiahalle am Wochenende wieder zum Bersten bringen. Und viel mehr geht auch nicht.

„Wir haben beschlossen, dass wir bei 2400 Anmeldungen dicht machen. Das ist unsere Grenze“, erzählt Kruckenhauser. Schon jetzt erstrecken sich die Kampftage bis tief in die Nacht hinein. Einerseits weckt das den Stolz des ehemaligen Kickboxers („Wir zählen zu den drei größten Weltcups“), andererseits zeigt es aber das Limit. Das zu überschreiten, wird kaum möglich sein. Wehmut erzeugt das keine. Im Gegenteil: Bei den Veranstaltern überwiegt vielmehr die Freud­e über das, was bis zur 20. Jubiläumsauflage der Austrian Classics erreicht wurde. „Wir hatten am Anfang 170 dabei. Jetzt sind es über 2200“, ergänzt Kruckenhauser.

Und der soll an diesem Wochenende ein weiteres Kapitel hinzugefügt werden. Eines mit vielen harten Einlagen: Die Anzahl der Athleten im K1 (kombinierte Kampfsportarten) und dem Vollkontakt haben sich auf über 200 verdoppelt. Kruckenhauser: „Das hatten wir bisher noch nie.“

Und einer Jubiläums­auflage würden auch heimische Sieg­e gut zu Gesicht stehen. Eine ganze Phalanx an Tiroler Kickboxern macht sich daran, diese Aufgabe zu erfüllen. Allen voran der Hopfgartener Roman Bründl. Und der 27-jährige Europameister hat was gutzumachen: Im Vorjahr verpasste er in der Königs­disziplin „Grand Champ“ (alle Gewichtsklassen) nur um einen Punkt den Sieg.