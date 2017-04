Von Roman Stelzl

Innsbruck – Roman Bründl tänzelt von einem Bein aufs andere, bei seinen Antworten boxt der Tiroler Vorzeige-Kickboxer durch die Luft. Und als eine neue Frage anhebt, macht Bründl einen Schritt zurück, beginnt wieder zu tänzeln, links, dann rechts. Das Interview erinnert an einen Kampf, den der 27-jährige Europameister aus Hopfgarten in der Innsbrucker Olympiahalle ausfechten will. Dabei wäre nach drei Titeln bei den Austrian Classics ohnedies alles gewonnen.

Das Adrenalin pulsiert noch durch seine Adern. Ein Cut am rechten Auge erinnert an die letzten Kämpfe. Damit noch nicht genug, bekam Bründl keine Minute zuvor Fußtritte von seiner Freundin Sonja Stacher ab. Zu Trainingszwecken und zur Vorbereitung, versteht sich – die Grazerin ist eine der stärksten Kickboxerinnen Österreichs und steht ebenfalls im Nationalteam.

„Wir teilen uns den Sport und die Leidenschaft dafür“, sagt Bründl, nickt in die Richtung, in die seine Freundin soeben zum Kampf marschiert. „Meistens sind wir nur zu zweit am Weg. Aber das klappt für uns beide sehr gut.“

Gut klappen heißt in diesem Fall, dass Bründl eine seiner stärksten Saisonen kämpft. Nach zwei EM-Titeln im Vorjahr (Leichtkontakt, Pointfighting) setzte der hauptberufliche Anlagenberater seine Erfolgsserie heuer nahtlos fort, gewann bei den German Open ebenso wie in den Niederlanden und in Irland beim größten Kickbox-Event.

In Innsbruck ließ Bründl nun neben den Titeln im Pointfighting und Leichtkontakt jenen im Grand Champion folgen – der Königsklasse, wo Athleten aller Gewichtsklassen gegeneinander kämpfen und der Sieger der Austrian Classics eine Trophäe bekommt, die mit ihren fast 1,50 Metern Höhe so manchen Athleten überragt.

„Es ist mir gut gegangen heuer“, sagt Bründl und ergänzt in Hinblick auf seinen großen Karriere-Mosaikstein: „Die WM ist heuer im Herbst, das ist der Höhepunkt. Ein Titel in der allgemeinen Klasse fehlt mir noch.“

Wenige Meter entfernt vom Trainingskampf zwischen Bründl und Stacher eilt an diesem Sonntag ein Schiedsrichter durch die Olympiahalle. „Spain? Where is Spain?“, ruft der Unparteiische auf der Suche nach dem spanischen Team. Auch wenn viele der offiziell 2160 Kickboxer schon weg sind: Das Gewusel ist immer noch groß.

Die letzten der mehr als 2000 Kämpfe sind noch im Gange – und Organisator Michael Kruckenhauser findet Zeit für ein Lächeln und eine positive Bilanz. „Es ist alles sehr gut verlaufen, die Leute waren begeistert“, sagt Kruckenhauser. In den vergangenen Jahre gab es schließlich für den Ex-Athleten während der drei Wettkampftage nur selten Zeit zum Pausieren – jetzt ist das anders. Ein neues Computer-Programm erleichterte die Anmeldung. „Es ist ein Traum. Ich war selten so entspannt“, schließt Kruckenhauser. Roman Bründl steigt indes gleich nebenan auf das oberste Podest. Zum dritten Mal an diesem Wochenende.