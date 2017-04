Von Daniel Suckert

Innsbruck — „Es sieht danach aus, als wäre es der letzte Titelgewinn (AVL, Anm.) gewesen", sagte Hypo-Manager Hannes Kronthaler nach der Fixierung des zehnten österreichischen Meistertitels in der AVL. „Ich habe die Entscheidung nicht erst vor zwei Wochen, sondern schon vor zwei Monaten getroffen." Geht es nach ÖVV-Präsident Peter Kleinmann, führt Kronthalers Weg so gut wie fix nach Deutschland.

„Die zweite Mannschaft und der Nachwuchs werden in Österreich bleiben", ließ sich der Baulöwe ein wenig in die Karten blicken und fügte nach einer kurzen Pause an: „Jetzt feiern wir drei Tage, dann denken wir an die Zukunft."

Traut man der Gerüchteküche und den Aussagen von ÖVV-Präsident Kleinmann, dann soll Kronthaler bereits alles Nötige für einen Abgang in die Deutsche Liga veranlasst haben. Der Lizenzantrag endet Ende dieser Woche, danach könnte das „Ja" der Liga für die Zusammenarbeit mit Unterhaching folgen.

Die Bayern hatten bereits vor einiger Zeit eine „Wildcard" beantragt. Aus Unterhachinger Kreisen wollte man in der Vorwoche die mögliche Zusammenarbeit weder bestätigen noch dementieren.

Dass der 51-jährige Kronthaler in der Ferne eine neue Herausforderung sucht, stellt keine Neuigkeit dar. Das hatte er bereits vor zwei Jahren angekündigt. Damals hätte der erste Weg aber nach Italien geführt — das verhinderten aber der italienische und österreichische Verband.

In Deutschland würde Kronthaler jedoch nicht mit der „eigenen" Truppe antreten, sondern sein Budget laut Kleinmann in Unterhaching investieren. Die Spiele könnten in Innsbruck und in Bayern ausgetragen werden. Auch der ein oder andere aktuelle Hypo-Spieler könnte da dann mit an Bord sein.

Sollten sich die Pläne aber doch noch zerschlagen, käme wahrscheinlich nur noch der Rückzug in Frage. Der bisher stets professionell geführte Club würde dann womöglich nur noch ein semiprofessionelles Dasein führen. Mit einem Viertel des bisherigen Budgets (ca. 400.000 Euro).

Eine Rückkehr in die rotweißrote AVL scheint laut jetzigem Stand also ausgeschlossen. Denn auch Präsident Kleinmann bekräftigte, sein Amt nicht niederlegen zu wollen — das hatte Kronthaler („Ich kann mit Kleinmann nicht mehr!") mehrmals gefordert. Vizemeister Aich/Dob soll schon die Bestätigung erhalten haben, den Champions-League-Platz von Tirol zu erben. Martin Micheu (Sportdirektor) sagte nach der Finalserie: „Wir nehmen die Herausforderung an!"