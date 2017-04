Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Bernhard Reitshammer macht Urlaub in der Heimat. Noch am Wochenende war der seit Herbst in Linz lebende Tiroler in Graz zu einem neuen österreichischen Rekord über 50 m gekrault, jetzt entspannt er daheim in Absam. „Dass es beim Ströck-Meeting so gut läuft, hätte ich mir nicht gedacht“, gesteht der 22-jährige Wahl-Oberösterreicher lächelnd.

Die Auszeichnung, jetzt schnellster Schwimmer Österreichs zu sein, sowie seine Bestzeiten über alle am Wochenende geschwommenen Strecken haben nur einen Makel: Reitshammer verpasste im Kraulsprint das geforderte Limit für die WM Ende Juli um 0,05 Sekunden. „Das ist ärgerlich. Eine Qualifikation wäre hammermäßig gewesen“, zuckt er mit den breiten Schultern.

Das WM-Team werde zwar erst nächste Woche nominiert, Hoffnungen, dass der österreichische Verband ein Auge zudrückt und ihn doch in Budapest schwimmen lässt, macht er sich aber keine: „Die Limits sind unsere Spielregeln, das ist eben so.“ Selbst über die kürzeste und schnellste Schwimmstrecke, die 50 m Kraul, sind 0,05 Sekunden jedoch keine Welt. „Im Nachhinein überlegt man natürlich, ob nicht ein Delfin-Kick mehr nach dem Start oder einmal Einatmen weniger auf der Strecke den Ausschlag gegeben haben“, grübelt er. Die vier zudem erschwommenen Limit-Zeiten für die Universiade in Taipeh im August sind dennoch mehr als ein Trost. „Ich glaube, das ist im Moment für mich persönlich der ohnehin bessere Wettkampf“, erklärt der Student (Sport und Geschichte). Weil die Chancen, ein Semifinale zu erreichen, bei der Universiade deutlich größer seien. Ein WM-Start wäre aber natürlich darübergestanden, bei beiden Groß­ereignissen zu starten, aber ohnehin nicht möglich gewesen. „Wenigstens muss ich mich so jetzt nicht entscheiden“, versucht es Reitshammer mit Humor zu nehmen.

Das nächste Ziel neben der Universiade hat er längst im Visier wie sonst die gelben Anschlagmatten: die Kurzbahn-EM im Dezember in Kopenhagen. „Das sollte sich ausgehen“, sagt der mit sechs Goldmedaillen Erfolgreichste der 25-m-Bahn-ÖM 2016. Titel, auf denen er sich nicht ausruhen wollte, genauso wie dem neuen des schnellsten Kraulers Österreichs. „Das fühlt sich gut an, aber es ist nichts, an das ich denke. Es spornt mich aber an, noch mehr Gas zu geben“, beschreibt er. Gestern gab es jedoch eine Auszeit vom Wasser und heute mimt er den Badegast aus Linz und trainiert locker mit seinen Ex-Kollegen. Reitshammer: „Lässig, wieder mal daheim zu schwimmen.“ (Apropos daheim: weitere Tiroler Erfolge vom Ströck-Meeting siehe Kasten links.)