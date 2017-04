Von Alex Gruber

Innsbruck – Mit einem Attribut wie „unverkäuflich“ will Wackers General Manager Alfred Hörtnagl die heißeste Transferaktie Patrik Eler nicht versehen. Einen möglichen Verkauf des 25-jährigen Torjägers stellt er gegenwärtig aber auch keine Sekunde lang in den offenen Raum: „Er ist ein fixer Bestandteil unserer Mannschaft. Und ich denke nicht daran, dieses Transfer-Thema aufzumachen. Für mich ist dieses Thema zu.“ Nachsatz: „Wenn wir in der kommenden Saison unter einer besonderen Konstellation (zwei Fixaufsteiger, der Dritte spielt Relegation gegen das Bundesliga-Schlusslicht, Anm.) eine faire Chance haben wollen, dann brauchen wir Patrik Eler vorne.“

Zahlenspiele, bei welcher Summe der Verein möglicherweise schwach werden will, stellt Hörtnagl sofort ab. Und der Transferwert (Eler wird auf transfermarkt.at derzeit auf 350.000 € taxiert) sei nur eine fiktive Summe. Wichtig sei etwas anderes: „Wir sollten die Basis haben, dass wir einen Spieler wie Eler halten können.“

Hörtnagl verweist zur Stunde lieber auf den Wert vieler heimischer Spieler, der sich auch im Österreicher-Topf niederschlägt. Die letzten Spiele sei mit einer jungen Elf – in Wattens war die schwarzgrüne Startelf im Schnitt 23,5 Jahre alt – eine Richtung erkennbar gewesen. Und genau diese wolle man in den verbleibenden Runden weiter verfolgen: „Fast alle, die zuletzt den Stamm gebildet haben, haben einen Vertrag.“ In der Torhüterfrage soll Lukas Wedl weiter Einsatzzeiten sammeln: „Er macht einen guten Job, hat seinen Mann schon gestanden und wir sehen uns das weiter an.“ Heißt, dass man sich zu einer möglichen Neuverpflichtung auf dieser Position genauso wenig wie in anderen Mannschaftsteilen äußern will. „Wir werden uns punktuell verstärken und in allen Mannschaftsteilen tätig werden“, sagt Hörtnagl. Dass die Kaderkosten finanziell reduziert werden müssen, sei ja kein Geheimnis mehr.

Viele Fehlgriffe sollte sich der FCW nicht mehr leisten. Stattdessen will man das Leadership stärken. Auch davon hängt der Aufstieg ab.