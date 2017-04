Innsbruck – Wer tritt sie an, die Nachfolge von Ski-Ass Eva-Maria Brem und der inzwischen zurückgetretenen Alpin-Ikone Benjamin Raich als Tiroler Sportler des Jahres? Wer folgt dem FC Wacker Innsbruck als Mannschaft des Jahres? Und geht die seit 2010 bestehende Regentschaft von Martin Falch als Versehrtensportler des Jahres weiter? Antworten darauf bringt die Tiroler Sportlerwahl heute Abend im Congress Innsbruck. Eine Wahl, die Sie, verehrte Leser, Seher, Hörer und User, mit Ihren Stimmen entschieden haben.

Was die Wahl des Aufsteigers des Jahres betrifft, haben die Sportredaktionen des ORF Tirol und der Tiroler Tageszeitung die Köpfe rauchen lassen und sich letztlich auf einen mehr als verdienten Senkrechtstarter verständigt. Und in bester Tradition erhält eine herausragende Person des Tiroler Sports den „Special Award“. Für die Laudatio reist einer an, der – so viel sei verraten – eine Weltkarriere als Fußballer hingelegt hat.

Mehr als nur eine Ouvertüre ist die Sportlerehrung des Landes. Nicht weniger als 624 Athleten werden dabei geehrt. So wie der Nachwuchstrainer des Jahres. Und so wie ein Athlet mit besonderen Bedürfnissen. (m. i.)