Von Tobias Waidhofer

Wiener Neustadt – Einen ganzen Monat ohne Auswärts­niederlage zu überstehen, ist ein Qualitätsmerkmal. Eines, das die WSG Wattens heut­e (20.30 Uhr, live ORF Sport Plus) in Wiener Neustadt behalten will. Dem 2:2 in Lustenau und dem 2:0-Sieg beim FAC soll heute ein Punktgewinn in Niederösterreich folgen. „Ungeschlagen klingt immer gut“, weiß auch Trainer Thomas Silberberger um diese Statistik.

Gestern um 13.15 Uhr stieg der WSG-Coach allerdings nicht ohne Sorgenfalten in den Bus: Mit Benni Pranter (Muskelfaserriss) wird die bedeutendste Offensiv-Kraft in den kommenden zehn Tagen fehlen. Und damit wohl auch in den Duellen mit Kapfenberg (Dienstag) und dem LASK (Freitag). „Das ist natürlich ein großer Verlust. Benni zählt für mich zu den drei besten Spielern der Lig­a.“ Den personellen Niederschlag müsse man „über das Kollektiv auffangen“. Logischer Ersatz ist Lukas Katnik, der zuletzt im Sturmzentrum nicht an Milan Jurdik vorbeikam. Taktisch verabschiedet sich die WSG heute wieder von der Derby-Dreierkette. „Wir spielen hinten auf jeden Fall mit vier Mann“, bestätigt der Trainer. Dass Wiener Neustadt am Dienstag das Nachholspiel gegen Liefering (1:2) bestreiten musste, sollte in der Schlussphase zum Vorteil für die Tiroler avancieren. „Ab der 60. Minute könnten die Strapazen vom Dienstag sichtbar werden. Da sollten wir mehr Körner haben.“

Mit einem Sieg wäre für die WSG Platz vier wieder in Reichweite – und auch der zweite Platz in der Rückrundentabelle hinter dem überragenden LASK scheint möglich. „Das sind alles angenehme Statistiken“, lacht Ex-Profi Silberberger, der sein Ziel für die drei Spiele innerhalb einer Woche klar formuliert: „Ich will sieben Punkte.“

In Sachen Lizenz sollen die Erste-Liga-Vereine übrigens heute Gewissheit von der Bundesliga erhalten ...