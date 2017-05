Von Tobias Waidhofer

Wattens – „Peinlichkeit“, „schwächste Leistung überhaupt“, „reine Katastrophe“. Die Worte, die Wattens-Keeper Ferdinand Oswald am Freitagabend direkt nach der 0:2-Auswärtsniederlage in Wiener Neustadt in das Mikrofon des Sky-Reporters diktierte, waren an Deutlichkeit nicht zu überbieten.

Und auch Trainer Thomas Silberberger war bedient: „Ich war schon während des Spiels schockiert, nach dem Videostudium war ich es noch mehr.“ Und der Coach kündigte mit Blick auf das Match am Dienstag gegen Kapfenberg Konsequenzen an. „Vielleicht wird es die ein oder andere Überraschung geben. Es soll sich keiner zu sicher zu fühlen“, lässt Silberberger seiner Truppe ausrichten. Die Wattener laufen jedenfalls Gefahr, „eine super Saison als normale abzuschließen“. Dass der Abstiegskampf so gut wie gelaufen ist („Ich finde es traurig, dass es in Österreich immer so laufen muss“), scheint in den Hinterköpfen angekommen zu sein. „Seit dem Liefering-Spiel bringen wir unsere Qualität nicht mehr auf den Platz.“

Ein bisschen konnte sich Silberberger dann doch über die Auszeichnung als Tiroler Mannschaft des Jahres freuen. Aber: „Die größte Gefahr ist der Erfolg von gestern.“ Schon Dienstag gibt’s die Chance auf einen neuen …