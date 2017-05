Von Tobias Waidhofer

Kufstein, Wörgl – Ein intensives Westliga-Wochenende ging gestern zu Ende. Am 26. Spieltag durften zwei Tiroler Teams jubeln, die zwei anderen leckten ihre Wunden:

Wie schon zuletzt beim Derby-2:2 in Schwaz ließ sich der FC Kufstein auch am Feiertag von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Gegen das Team der Stunde Hohen­ems (die Vorarlberger hatten alle ihre sechs Spiele im Frühjahr gewonnen) lag man mit 0:1 zurück, um das Spiel durch einen Doppelschlag zu drehen: Zuerst traf Innenverteidiger Christian Kronthaler (70.), dann Kapitän Mathias Treichl per Elfmeter (72.).

„Wir hatten zwei Stangenschüsse und ein Treffer wurde zu Unrecht wegen Abseits aberkannt. Der Sieg war hochverdient“, schloss Trainer Martin Hofbauer. Präsident Hannes Rauch hatte nach dem Cup-Aus gegen Wörgl ja via TT eine Reaktion eingefordert – die hat er bekommen. Auch wenn Trainer Hofbauer meinte: „Ich kann das nicht sagen. Ich habe nicht gelesen, was der Präsident gesagt hat.“ Ein schallendes Lachen folgte – und das spricht für ein Stimmungshoch in der Festungsstadt.

Von einem solchen ist man beim Lokalrivalen SV Wörgl ganz weit entfernt. Wie nach dem 0:2 in Hard vom Samstag haderte Trainer Denis Husic auch gestern bei der 0:1-Heimniederlage gegen Dornbirn mit dem Schiedsrichtertrio. Ein aberkannter Treffer von Dejan Kostadinovic erzürnte den Coach. „Der Linienrichter war der Einzige im Wörgler Sportzentrum, der den Ball in dieser Szene vor der Torlinie gesehen hat“, schüttelte Husic den Kopf. Und wenn man kein Glück hat, kommt bekanntlich auch noch Pech dazu. Dreimal trafen die Unterländer gestern Aluminium. „Zur Zeit mag es uns einfach nicht.“ Die nächste Chance gibt’s am Samstag in St. Johann.

So richtig klappen wollte es im Frühjahr bisher auch für den SC Schwaz nicht. Nur ein Sieg (4:0 gegen Wörgl) war der Höller-Truppe vergönnt. Und auch wenn der Coach keiner ist, der sich exklusiv über Ergebnisse definiert, hat auch Stefan Höller der gestrige 3:0-Sieg beim FC Pinzgau sicher gutgetan. „Jeder Sieg tut gut“, ließ er nach dem nie gefährdeten Erfolg die Fußball-Floskeln sprechen. Zum vierten Mal in der Startformation stand dabei gestern Manuel Göbbel, der erst in der Winterpause von Gebietsligist Innsbruck West nach Schwaz gewechselt war. Den Sprung in die drei Klassen höhere Westliga scheint ihm – zumindest vorerst – gelungen zu sein. „Er trainiert gut und verdient sich seine Einsätze. Aber das tun alle Spieler. Da möchte ich niemanden hervorheben.“ Immerhin spielt der Innsbrucker nun bei der aktuell drittbesten Tiroler Mannschaft hinter Wacker und Wattens.

Denn die Wacker Amateure verloren gestern in Seekirchen mit 0:3 und wurden damit in der Tabelle von den Schwazern überholt. „Das war eine richtig schlechte Leistung“, hatte Trainer Thomas Grumser nicht viel Gutes über seine Fohlen zu berichten. Nach der guten Leistung am Freitag gegen Anif ließen die Schwarzgrünen gestern auch die nötige Einstellung vermissen. „So kann man kein Spiel in der Westliga gewinnen.“ Schon nach sechs Minuten waren die Innsbrucker 0:2 zurückgelegen, ein Elfmeter kurz nach der Halbzeit entschied das Spiel.