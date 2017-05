Innsbruck - Der Neffe von Gerhard Berger zu sein, hat Vorteile. „Beim ersten Medientermin ist es mir sehr auf den Wecker gegangen, weil es mehr um ihn ging, als um mich“, kennt Lucas Auer aber auch die Nachteile. Der 22-jährige Autorennfahrer aus Tirol startet am Wochenende in seine dritte Saison im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM). Im Vorjahr gelang Auer der erste Sieg, 2017 will er durchstarten.

Und damit auch endgültig aus dem Schatten des berühmten Onkels treten. Sofern das bei einer Motorsport-Lichtgestalt wie dem Gewinner von zehn Formel-1-Läufen überhaupt möglich ist. Zudem könnten Berger und Auer nun sogar gemeinsam zum Auftakt in Hockenheim fahren. Die beiden Tiroler wohnen nur 15 Minuten voneinander entfernt und Berger ist seit kurzem erster Vorsitzender der IRT, also neuer Chef der DTM.

Neues Gewand für die DTM

Dies wird aber nicht nur von den Experten, sondern auch von Neffe Auer begrüßt. Die populäre deutsche Tourenwagen-Serie hat Zuschauer verloren, der 57-jährige Österreicher Berger soll frischen Schwung bringen. Erfahrung hat der 210-fache Grand-Prix-Starter genug, war er nach seiner aktiven Zeit doch auch BMW-Motorsportchef, Mitbesitzer von Toro Rosso und zuletzt für den Motorsport-Weltverband (FIA) tätig.

Schon 2017 präsentiert sich die DTM teilweise im neuen Gewand. Es gibt zwar keinen eindeutigen Titel-Favoriten, mehr Power, weniger Aerodynamik und vor allem die neuen Reifen haben die nun über 500 PS starken Autos aber um fast drei Sekunden schneller gemacht. Das soll die Rennen der nur noch 18 Autos aus dem Hause der drei deutschen Premium-Hersteller Audi, BMW und Mercedes noch spannender machen.

Der Kalender umfasst mit dem Auftakt und dem ebenfalls in Hockenheim gefahrenen Finale wieder insgesamt neun Stationen mit je zwei - nun gleich langen - Rennen. Gefahren wird außerhalb Deutschlands auch auf dem Hungaroring, in Moskau, Zandvoort und am 23/24. September auf dem Red Bull Ring in Österreich.

Die DTM gilt auch als aussichtsreiches Sprungbrett in die Formel 1. Paul di Resta etwa ist nebenher Testfahrer bei Williams, Pascal Wehrlein sitzt mittlerweile im Sauber. An Wehrlein könnte sich auch Auer orientieren. Der gleichaltrige Deutsche ist wie Auer Mercedes-Junior, gewann in seinem dritten Jahr die DTM und stieg dann in die Königsklasse um.

„Die Formel 1 war und wird immer ein Traum von mir sein. Aber ich brauche meine ganze Energie für die DTM. Und bevor ich da nicht um den Titel mitfahre, verschwende ich keine Gedanken an etwas anderes“, ist Auer bewusst, dass nur das Hier und Jetzt zählt. Und dass ihn weder die Verwandtschaft mit „Onkel Gerhard“, noch seine bei Mercedes so wichtigen Landsleute wie Motorsportchef Toto Wolff oder Niki Lauda schneller machen.

Die „Ösi-Connection“ ist zwar gegeben, für den 22-jährigen Kufsteiner aus St. Johann in Tirol aber irrelevant. „So läuft das im Motorsport nicht. Jeder macht seinen Job.“ Dass er an Berger gemessen wird, ist ein Faktum. „Stört mich aber nicht wirklich. Gerhard war sehr erfolgreich“, sagt Auer, der sich wie sein lebenslustiger Onkel auch gerne einen Spaß erlaubt, eine lockere Art hat und leidenschaftlich gerne Ski fährt.

„Bei Mick ist es noch weit extremer als bei mir“

Neben Auer gibt es im Motorsport viele junge Rennfahrer, die an bekannten Namen und Verwandten gemessen werden. In der aktuellen Formel 3 etwa starten ein Pedro Piquet, ein Harrison Newey, Ferdinand Habsburg oder auch Mick Schumacher. „Bei Mick ist es noch weit extremer als bei mir“, weiß Auer nur zu gut, was der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher durchzustehen hat.

Auch Auer geht seinen Weg. Der Tiroler begann mit sieben Jahren im Kart, fuhr dann in Asien, wurde 2012 deutscher Formel-3-Vizemeister und bestritt danach in der wichtigsten Nachwuchs-Klasse die EM. 2014 ließ er beim prestigeträchtigen Macao-Grand-Prix die nunmehrigen F1-Asse Max Verstappen und Esteban Ocon hinter sich und wurde als Zweiter nur vom heutigen Formel-E-Piloten Felix Rosenqvist besiegt. 2015 gelangen auf Anhieb DTM-Punkte, im Vorjahr am Lausitzring der erste Sieg.

2017 ist der Österreicher mit 22 der jüngste DTM-Pilot, konnte im Vorfeld aber nur zwei Tage testen. Dennoch sieht er Chancen. „Ich kann im Qualifying eine nur schwer zu schlagende Runde raushauen. Im Rennen habe ich einen guten Killerinstinkt“, beschreibt Auer seine Stärken. Er warnt aber auch: „Bei uns liegen zwischen dem Schnellsten und dem Letzten nur wenige Zehntel. Ein Fehler, und du bist nirgendwo.“ (APA)