Von Robert Ullmann

Innsbruck – Sie sind fast zwei Meter groß. Sie servieren Aufschläge, die 200 km/h erreichen, und schlagen Vorhand-Winner, die ihre Gegner zum Anschnallen zwingen. Belohnt wurden ihre Auftritte bislang mit jeder Menge Titel auf Landes- und Bundesebene. Dazu kamen noch Ausbildungen in hochgelobten Tennis-Camps in Dornbirn und München. Ideale Voraussetzungen für eine Profi-Laufbahn, möchte man meinen.

Bei den ersten Gehversuchen auf den internationalen Future Courts wehte den Tirolern Matthias Haim und Alexander Erler aber ein rauer Wind entgegen. Erler feierte zwar zwei Siege in Doppelbewerben, kam aber im Einzel-Ranking über die Position 1421 (März 2017) nicht hinaus. Haim scheint mit seinem besten Platz im April 2016 auf Position 1212 auf. Platzierungen scheinbar, die zum Nachdenken bzw. Abschwingen zwangen.

Erler kehrte jedenfalls nach einem Zwischenstopp bei Günter Bresnik und Wolfgang Thiem in der Südstadt ohne Chance auf einen Platz im Heeressport-Leistungszentrum kommentarlos nach Tirol zurück. Trainerlos, quasi aus dem Stand, sicherte er sich den Sieg im Inntal-Cup in Stans. „Wohin die Reise führt“, weiß selbst Manager-Onkel Markus Erler nicht. „Er gehört aufgrund seines Potenzials auf die ATP-Tour“, ergänzt er. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich der 19-Jährige zum Leistungssport mit all seiner Härte bekennt.

Ob sich Matthias Haim zum Abschluss des Gymnasiums in Schwaz bekennt, ist scheinbar noch offen. „Es ist derzeit eine schwierige Situation“, erklärt dazu Mutter Melanie Haim. Sie ist aber überzeugt, dass der 18-Jährige entgegen allen Gerüchten die siebente Klasse abschließen wird. „Dann wird man sehen, wie es schulisch und sportlich weitergeht.“ Haim, der derzeit bei Christian Walter in Schwaz und mit Andreas Haider-Maurer trainiert, kam zuletzt bei zwei Future-Turnieren in Kroatien über die Qualifikation nicht hinaus.

Die schaffte wiederum Johannes Bangratz zuletzt in Santa Margherita di Pula (ITA), verlor aber in der ersten Hauptrunde und verpasste damit den Gewinn des ersten ATP-Punkts seiner Karriere. Der 17-jährige Imster, der heuer für St. Pölten um Meisterschaftspunkte kämpft, will es aber wissen, kämpft weiter auf Future-Ebene bei den Erwachsenen. Motto: Bis zum Gewinn des ersten ATP-Punktes ist es nur eine Frage der Zeit. Die nimmt sich jedenfalls Trainer Johannes König.