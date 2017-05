Von Susann Frank

Innsbruck – Schon vor Ende der vergangenen Skisprung-Saison war Gregor Schlierenzauer bewusst, den kommenden, für ihn so wichtigen Olympia-Winter anders angehen zu wollen. Weltmeister, Vierschanzentournee- sowie Gesamtweltcup- und Rekordweltcup-Sieger darf sich der 27-Jährige längst nennen. Der Olympiasieg fehlt in der herausragenden Sammlung des Fulpmers.

Deswegen stand vor Trainingsbeginn auf der Agenda, sich „ein Umfeld zu schaffen, das zu 100 Prozent das beste für Olympia ist und die Goldmedaille zur Folge haben könnte“, sagte sein Manager Hubert Neuper im März zur TT. Damals hatte Cheftrainer Heinz Kuttin die mäßige Saison von Schlierenzauer vor dem Finale beim Skifliegen in Planica (SLO) beendet.

Ein siebenter Rang war die beste Platzierung im vergangenen Winter mit verkürzter Trainingsvorbereitung durch den Kreuzbandriss im März 2016. So suchten Neuper und sein Schützling nach neuen Wegen und wurden fündig:

Stams-Trainer Christoph Strickner, der nach Auszeit und Kreuzbandriss die Rückkehr des Tirolers begleitete, rückt noch mehr in Schlierenzauers Skisprung-Fokus. „Wir haben Christoph unsere besten Nachwuchsspringer übertragen, so dass Gregor auf deutlich höherem Niveau mittrainieren kann“, erklärt­e Harald Haim, Sportlicher Leiter im Schigymnasium Stams.

Anstatt mit 15-Jährigen läuft die Olympia-Vorbereitung zusammen mit 18-Jährigen. Sieben Sportler sind in Strickners Gruppe. „Davon erhoffen sich alle eine Weiterentwicklung“, betonte Haim.

Den Jungen, unter ihnen die Junioren-WM-Team-­Bronzegewinner Clemens Leitner und Mika Schwann, soll es so leichter fallen, sich zu verbessern. „Sie sind knapp daran gescheitert, sich im Continentalcup zu etablieren“, erklärte Haim. Für Schlierenzauer soll es eine gute Mischung sein zwischen seinem Anspruch, „dem Überdrüber-Top-Profi-Training“, so Haim, „und bodenständigen Übungseinheiten“.

Eine weitere Neuerung, um Schlierenzauer wieder zum Sieganwärter zu formen, ist die Wettkampfbetreuung. Strickner reiste in der abgeschlossenen Saison nur selten mit. Jetzt soll der zweifache Familienvater regelmäßig beim Weltcup vor Ort sein. Dies lässt sich durch dessen neuen und zusätzlichen Vertrag beim ÖSV bewerkstelligen und durch eine Zusammenarbeit mit ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin.

Offen ist nur, wer Strickner als Co-Trainer zu Seite gestellt wird. Im Gespräch soll ein ehemaliger ÖSV-Servicemann sein: Gerhard Hofer. Er brachte während seiner Anstellung beim Schweizer Ski-Verband die Stabbindung zu Simon Ammann, der wiederum nützte die technische Neuheit und deren Vorteil und flog zum Doppel-Olympiasieg in Vancouver. Dorthin, wo Schlierenzauer hinwill. Der Skisprung-Star wurde in Kanada zweimal Dritter. „Dazu kann ich nichts sagen, wir sind noch in Gesprächen“, erklärte Neuper. Der ehemalige Spitzen-Skispringer betonte jedoch, dass er und sein Schützling „sehr glücklich“ über die schon vorgenommenen Optimierungen seien.

Um den Anschluss an das Team zu gewährleisten, wird die Strickner-Gruppe gemeinsam mit dem Nationalteam von Kuttin Trainingskurse abhalten. „Zudem kann Gregor immer mit der Nationalmannschaft mittrainieren“, betonte Haim. Eine Option, die er wohl auch nützen wird. Schließlich springt mit Saison-Dominator Stefan Kraft ein harter Konkurrent um die Erfüllung des Traums vom Olympiasieg.