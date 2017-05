Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – „Ein wunderschönes Fleckchen Erde ist das hier“, lacht Robert Weber. Dabei hat der österreichische Handball-Nationalspieler in Diensten von Magdeburg nicht einmal einen direkten Bezug zu Tirol, es ist eher der süße Geschmack des Erfolges, der den Vorarlberger und eigentlich das ganze ÖHB-Team mit Tirol verbindet:

2013 schaffte die Johannesson-Truppe in der Tiwag-Aren­a die erste EM-Qualifikation überhaupt, und auch der 32:30-Sensationserfolg über Deutschland 2008 ist in die Verbandsgeschichte eingegangen. Insgesamt gab es in 49 Spielen in Tirol 23 Siege. „Die Erinnerungen sind gut“, bestätigt auch Teamchef Patrekur Johannesson.

Und das soll heute (20.25 Uhr, live ORF Sport Plus) in der EM-Qualifikation mit Spanien ein richtig Großer des Welthandballs zu spüren bekommen. Die Iberer reisen mit sieben Weltmeistern von 2013 an. „Der Schlüssel wird unsere Disziplin sein. Wir müssen ihre Gegenstöße verhindern“, weiß Johannesson.

Für Österreich geht es in den zwei Spielen gegen den aktuellen Vize-Europameister (Rückspiel am Samstag in Leon) um „Bonuspunkte“. Schlussendlich wird es wohl auf einen Dreikampf mit Bosnien und Finnland um Platz zwei hinauslaufen. Richtig weh tut da natürlich die Auftakt-Heimniederlage gegen Finnland (27:31). „Die letzten zehn Minuten waren richtig schlecht. Zum Glück haben wir dann in Bosnien (32:22-Sieg, Anm,) die richtige Antwort gegeben.“

Und auch wenn der letzte Sieg Österreichs gegen Spanien knapp 25 Jahre zurückliegt, kann sich die von Kapitän Thomas Bauer (er ersetzt den verletzten Ex-Innsbrucker Max Hermann) angeführte Truppe einer Sache sicher sein: der Unterstützung des Tiroler Publikums. 1200 Tickets wurden allein über Schulaktionen abgesetzt. „Wir werden heute nahezu ausverkauft sein“, bestätigt Tirols Verbandspräsident Thomas Czermin.

Einen Lokalmatador im Teamdress gibt es aber nicht zu bestaunen. Die besten Chancen dafür hätte der Schwazer Thomas Kandolf, der für die vergangenen zwei Lehrgänge auch von Johannesson nominiert wurde, um wegen universitärer Verpflichtungen jeweils abzusagen. „In Island bekommst du an der Uni frei, wenn das Nationalteam ruft. In Österreich ist man offensichtlich strenger“, bedauert Johannesson. Es ist wohl auch eine Frage der Priorität.

Mit Alex Wanitschek gibt’s noch einen zweiten Schwazer Kandidaten, der hat als linker Flügel allerdings namhafte Konkurrenz (Raul Santos, Sebastian Frimmel).

Apropos Schwaz: Dort arbeitet mit Raúl Alonso ein gebürtiger Spanier als Coach. Und der gibt Rot-Weiß-Rot durchaus Chancen: „Mit dem Tiroler Publikum im Rücken ist ein Punktgewinn möglich.“ Und Alonso weiß, wovon er spricht – schließlich ist er mit Handball Tirol bereits über ein Jahr ohne Heimniederlage.