Innsbruck – Den jüngsten Aufreger lieferte der Giro d’Italia gestern. Die umstrittene Sonderwertung „Il premio per il miglior discesista“ für die morgen beginnende Rundfahrt wurde nach teils heftiger Kritik wieder aus dem Programm genommen. Ursprünglich sollten die Schnellsten auf zehn Abfahrten (etwa von Pässen wie Stilfser Joch, Tonale-Pass, Pordoijoch und Monte Grappa) Punkte bekommen, auf deren Basis ein Gesamtsieger gekürt wird. Der Lohn: 5000 Euro. Dies hatte zu heftiger Kritik geführt. Als „gefährlich und unverantwortlich“ hatte Michael Carcaise, der Direktor der Fahrer-Vereinigung, den Wettbewerb bezeichnet. Erst 2011 war der Belgier Wouter Weylandt auf einer Abfahrt beim Giro ums Leben gekommen.

„Der Hintergrund dieser Initiative war, eine wichtige Fähigkeit zu würdigen, die Teil des Radsports ist. Jüngste Kommentare legten nahe, dass die Initiative falsch verstanden werden könnte und nicht im Einklang mit den Sicherheitsprinzipien steht“, verteidigte die Rennorganisation gestern die Streichung der Wertung. Die Giro-Veranstalter wollen aber trotzdem die Zeiten auf den Abfahrten nehmen und den Fans zur Verfügung stellen. Schließlich soll der 100. Giro d’Italia mit Start im sardischen Alghero nicht irgendeine Ausgabe des Traditionsrennens sein. Das macht allein die Nennliste der Veranstaltung offensichtlich, die diesmal im Vergleich zu früheren Auflagen das Niveau der Tour de France erreicht:

Lokalmatador Vincenzo Nibali greift nach seinem dritten Gesamtsieg, der „Hai von Messina“ – dort endet die 5. Etappe – konzentriert sich im neuen Rennstall Team Bahrain heuer voll auf seine Heimatrundfahrt. Die führt über mehr als 3600 Kilometer nach Mailand und in der dritten Woche in Etappen nach Bormio, St. Ulrich/Gröden und Piancavallo. Den Abschluss bildet am 28. Mai ein 29,3-km-Zeitfahren. „Ich werde alles geben“, versprach der 32-jährige Sizilianer.

Der Kolumbianer Nairo Quintana versucht sich als weiterer Fahrer am Double Giro-Tour de France. Der Südamerikaner, der sich erneut in der Höhenlage seiner Heimat vorbereitet hat, peilt hingegen das Double an, das zuletzt Marco Pantani 1998 geschafft hat. Alberto Contador ist bei den jüngsten Versuchen zweimal gescheitert. Der Spanier war nach Giro-Siegen 2011 und 2015 jeweils „nur“ Fünfter der Tour. Für Quintana hat heuer die Tour Vorrang – nach drei Podestplätzen will er den ersten Sieg. Der 27-Jährige setzt aber auf seine Klasse in den Bergen, um zuvor seinen Giro-Erfolg von 2014 zu wiederholen. „Der Plan ist, beide Siege zu holen. Ich weiß nicht, ob es gelingt, aber wir werden es versuchen“, sagte das Leichtgewicht (59 kg/1,67 m). Nibali sei in Italien der größte Rivale.

Aus dem Österreicher-Quintett tragen drei Profis das Bora-Trikot. Die Nummer eins des deutschen Rennstalls ist nach dem Ausfall von Leopold König (CZE) der Niederösterreicher Patrick Konrad, der Sohn des Ex-Leichtathleten Wolfgang Konrad. Gute Tagesergebnisse sind auch das Ziel seines Landsmanns Felix Großschartner (Team CCC). Konrads Teamkollegen Lukas Pöstlberger/Gregor Mühlberger sollen im Bora-Rennstall hingegen vor allem wichtige Helferaufgaben erfüllen. Helfen soll auch Georg Preidler, er tritt mit der Erfahrung von fünf großen Rundfahrten an. (TT, APA)