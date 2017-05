Von Tobias Waidhofer

Wattens – Die goldene Mitte der Sky Go Erste Liga hat ihren Reiz. Für die WSG Wattens ist es sogar ein richtig großer: „Platz fünf wäre richtig geil“, bemühte Trainer Thomas Silberberger nach dem 4:1-Erfolg gegen Kapfenberg auch die Jugendsprache. „Wir werden versuchen, diesen Platz mit allen Mitteln zu verteidigen.“

Eines dieser Mittel war beim klaren Sieg über die Falken die Rolle von Benni Pranter. Der Führungsspieler stand am Spielbericht, obwohl er sich erst vergangene Woche eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Und ein Einsatz sei auch nie geplant gewesen. Vielmehr sollte der 27-Jährige als moralische Unterstützung dienen. Mit Erfolg. „Er war als Impulsgeber auf der Bank wichtig für uns“, lobt Silberberger.

Der Wörgler gesteht seiner Kreativperle außerdem eine Art Mentorrolle für so manchen Mitspieler zu. „Ein Toplitsch spielt plötzlich wieder ganz anders, wenn ihm ein Pranter Signale gibt“, erklärt Silberberger. Auch am Freitag gegen den LASK wird der Völser in der Startformation noch fehlen. „Vom Start weg wird es sich wohl nicht ausgehen.“ Für einen Joker-Einsatz könnte es aber reichen.

Das wäre wichtig. Denn in Sachen Einwechslungen waren Silberberger (wieder einmal) quasi die Hände gebunden. „Ich hab’ halt nicht so viele Alternativen. Nach dem Wiener-Neustadt-Spiel wollten wir eine Veränderung im Kopf herbeiführen. Das haben wir geschafft.“

Eine andere Geschichte des Spiels waren zwei kuriose Treffer in der ersten Halbzeit: Zuerst erzielte Milan Jurdik mit einem verunglückten Querpass sein 12. Saisontor, nach einer halben Stunde legte Florian Mader das 2:0 mit einem direkt (!) verwandelten Eckball nach. Kapfenberg-­Schlussmann Paul Gartler machte dabei zweimal nicht die beste Figur. „Solche Tore passieren natürlich nicht alle Tage, aber wir haben Kapfenberg von Beginn an unter Druck gesetzt und verdient gewonnen“, erklärte der Routinier, um den Abstiegskampf quasi für beendet zu erklären. „Ich glaube, wenn wir das jetzt noch verspielen würden, wären wir selbst schuld.“

Elf Punkte Vorsprung auf Schlusslicht FAC unterstreichen diese Worte. Und Ziele hat die WSG ja trotzdem noch genug. Die goldene Mitt­e würde heller glänzen als so mancher Kristall ...