Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Spät, aber doch kommt der Wacker-Motor so richtig auf Touren. 14 Punkte, 16 Tore lautet die Bilanz der letzten sechs Runden. Zuletzt wurde die Bullen-Talenteschmiede Liefering gnadenlos abgefertigt. Alle Statistiken, angefangen von Ballbesitz bis zu Zweikämpfen, Torschüssen und Ecken, sprachen zwar gegen die Schwarzgrünen, das Ergebnis war trotzdem eindeutig. 3:0 siegten die Tiroler dank Effizienz, etwas Glück und Kampfgeist. „Wir waren insgesamt die bessere Mannschaft, aber was Fußball ausmacht, sind die Tore“, wusste Liefering-Coach Thomas Letsch, was die Tiroler besser machten.

Strampelte man nach dem katastrophalen Frühjahrsstart noch im Abstiegsstrudel, hat sich die Lage deutlich verbessert. Nach dem Lauf der letzten Wochen ist der vierte Platz einzementiert und die Lustenauer sind sogar in Reichweite. „Der dritte Platz wäre ein schöner Abschluss dieser Saison“, meinte auch Simon Pirkl, der gegen Liefering sein drittes Saisontor erzielte. 20 Minuten vor Schluss musste der 20-Jährige mit einer Sprunggelenksverletzung vorzeitig in die Kabine: „Halb so schlimm. Gegen Lustenau bin ich ohnehin gesperrt“, hofft Pirkl, dessen Vertrag bis 2019 läuft, dass morgen der Abstand auf die Vorarlberger verkürzt wird.

Die Meister- und Aufstiegsfeier steigt in Linz beim LASK, ein Titel könnte sich für den FC Wacker doch noch ausgehen. Patrik Eler erzielte in Grödig sein 20. Saisontor und führt die Schützenliste vor LASK-Stürmer Rene Gartler (16) an. Vor einem Jahr sicherte sich bekanntlich Thomas Pichlmann mit 20 Volltreffern die Torjägerkrone.

Beim Wacker-Schaulaufen im Saisonfinale sammelten gegen Liefering die Amateure-Kicker Philipp Riegler (18) und Okan Yilmaz (19) Einsatzminuten. Mit ein Beleg für den umfassenden Umbruch im Kader der Tiroler für die Saison 2017/18, in der die Rückkehr in die Erstklassigkeit fixiert werden muss.

Auch im Trainerstab wird es zu einem Wechsel kommen. Christian Stoff, der wieder als Lehrer arbeiten wird, bleibt dem FC Wacker zwar erhalten, aber nicht mehr als Co-Trainer der Kampfmannschaft. „Es war eine tolle und abwechslungsreiche Zeit, in der ich viel Erfahrung sammeln konnte“, so Stoff, der in den letzten zweieinhalb Jahren immerhin sechs Cheftrainer erlebte.