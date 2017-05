Von Benjamin Kiechl

Inzing, Novi Sad – Michael Wagner genoss noch einen Kurztrip mit Freundin Christina zum Gardasee, Daniel Gastl half der Oma beim Frühjahrsputz. „Ich bin gerade beim Vorhängeaufhängen“, erzählte der 23-Jährige am Telefon. Der U23-Studenten-Vizeweltmeister 2016 wirkt tiefenentspannt. Kaum zu glauben, dass ab morgen mit der Ringer-Europameisterschaft in Novi Sad (SRB) ein Höhepunkt ansteht.

Die Gelassenheit der beiden Athleten des RSC Inzing hat einen Grund: Mit Martina Kuenz und Damen-Nationaltrainer Benedikt Ernst sind seit Dienstag bereits zwei „Spione“ in Serbien vor Ort. Und die machen ihre Sache gut, „geheime Depeschen“ über Gegner und Wettkampf­ort inklusive. „Die Stimmung in der Halle soll super sein, Unterkunft und Verpflegung passen“, weiß Gastl, der sich auf hitzige Kämpfe freut und heute mit einem guten Gefühl in den Flieger Richtung Balkan steigt. Die EM soll etwas Besonderes werden. „Ringen hat in Serbien einen viel größeren Stellenwert als bei uns.“

Weil der Salzburger Amer Hrustanovic verletzt pausiert, ist Daniel Gastl (bis 98 kg) am Samstag der Hoffnungsträger bei den Österreichern. Der Heeressportler blickt auf eine lehrreiche Zeit mit verpasster Olympia-Qualifikation zurück. „Rückblickend ist nicht alles optimal verlaufen, aber diese Erfahrung hilft mir für die Zukunft“, meinte der EM-Siebte von 2016. Rang zwei im März beim Weltcup in Zagreb macht Lust auf mehr. Gastl: „Es wird schwer. Russen, Armenier und Georgier sind die Favoriten. Aber die sind alle schlagbar. Ich brauche mich sicher nicht zu verstecken.“

Beste Erinnerungen an Serbien hat Michael Wagner (bis 80 kg), der in Belgrad mit Platz zwei bei einem internationalen Turnier einen seiner größten Karriereerfolge feierte. „Mir taugt es dort“, erklärte der 24-jährige Polizeisportler und hält trotz Verletzung eisern an seinem Ziel Top-fünf-Platz fest. „Ich habe einen Leistenbruch, aber ich werde auf die Zähne beißen.“

Auf ihr erstes Großereignis ohne Verletzungssorgen freut sich indes Martina Kuenz (bis 69 kg). Die 22-Jährige, die im Frühling bei der U23-EM erneut Silber abgeräumt und viel Selbstvertrauen getankt hat, wurde bei der EM 2015 in Baku (AZE) Fünfte. Diesmal wolle sie „gut kämpfen. Ich bin im Wettkampfmodus und will die Gegnerinnen zum Schwitzen bringen.“