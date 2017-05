Von Roman Stelzl

Innsbruck – Tirols Mountainbike-Weltmeister Daniel Federspiel bestreitet im Mai wohl kein Rennen mehr. Mit heiserer Stimme meldete sich der seit Kurzem 30-jährige Imster gestern aus Tramin in Südtirol, von wo aus er am selben Tag eigentlich zum Eliminator-Weltcup nach Volterra (ITA/ab morgen) aufbrechen wollte. Der Körper spielt aber nicht mit.

„Kein Volterra, kein Nove Mesto, kein Albstadt. Ich brauche jetzt einfach eine Pause und werde daheim entspannen“, sagte der Doppel-Weltmeister, der am Wochenende in den wiederbelebten Eliminator-Weltcup starten wollte. Damit nicht genug, wird Federspiel nach dem Umstieg auf das Cross Country auch die beiden Stationen in seiner neuen Disziplin auslassen. Beim Weltcup in Nove Mesto (CZE/21.5.) und in Albstadt (GER/28.5.) wird Tirol damit durch Charly Markt, Gregor Raggl und Lisi Osl bei der Elit­e vertreten sein.

Federspiel wird indes mehr als seine Erkältung auskurieren müssen: Nach der akuten Knieoperation Mitte März fand er nie wieder richtig zu seiner Hochform zurück. „Irgendwie passt es derzeit nicht. Ich weiß auch nicht, wieso“, so Federspiel, der beim erst im Februar gegründeten Eliminator-Weltcup starten wollte.

Daneben macht auch das „Augenleiden“ seit mehr als einem Jahr Probleme: Bei Extrembelastung verliert Federspiel auf dem rechten Auge an Sehkraft. Sein Comeback wird international wohl erst im Juli folgen. Und auch bei der EM in Darfo Boario Terme (ITA/27.–30.7.), von Istanbul verlegt, ist Österreich dabei.