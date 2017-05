Von Alois Moser

Innsbruck – Den schweren Gang zum Auswärtsspiel gegen die Wroclaw Panthers haben die Swarco Raiders bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Heute kommt mit den Triangle Razorbacks ein neuer, schwerer Gegner ins Innsbrucker Tivoli (19 Uhr): Um in der Central European Football League (CEFL) bestehen zu können und auf dem Weg ins Finale nicht vorzeitig zu stolpern, muss gegen die Razorbacks ein Sieg her.

Dabei sind die Dänen aus Vejle an der Ostseeküste wie die Gastgeber aus den Tiroler Bergen in dieser Saison bislang ungeschlagen – im Gegensatz zu den Raiders hat der siebenfache dänische Staatsmeister in der aktuellen Saison noch keinen internationalen Einsatz hinter sich. Für beide Teams heißt die Devise: siegen oder fliegen. „Dies ist ein Must-win-Spiel für uns und wir wollen unbedingt in die Big Show, in das CEFL-­Finale“, gibt Headcoach Shua­n Fatah die Marschrichtung aus. Mit einem Sieg wären die Raiders bereits fix im Endspiel der CEFL.

Doch der Gegner ist die große Unbekannte – auf dem Spielfeld ist man sich noch nie begegnet. Die Razorbacks („Verwilderte Hausschweine“) setzen wie die Raiders vor allem auf einheimische, dänische Spieler. Einen großen Verlust mussten die Dänen kürzlich hinnehmen – Offensive Tackle Andreas Knappe schaffte den Sprung über den großen Teich und unterschrieb einen Vertrag bei den Atlanta Falcons. Ein Beleg für die Qualität der Razorbacks, die umgehend für Ersatz sorgten: Mit dem US-amerikanischen Defensive Back Mark Joyce, der bei den Tampa Bay Buccaneers ebenfalls schon an der NFL schnupperte, wird sich der jungen Raiders-Truppe heute ein weiterer Herausforderer in den Weg stellen.

Dass die Tiroler den Umbruch im Kader bis jetzt so gut bewältigen konnten, liegt nicht zuletzt an der starken, eigenen Jugend. Dieser ist Sandro Platzgummer schon längst entwachsen – die schärfste Waffe in der Offensivabteilung der Innsbrucker ist zum Leistungsträger aufgestiegen und wurde folgerichtig nach dem Spiel gegen Mödling zum Spieler der Woche in der AFL gekürt. Mit 150 Yards in der Offensive und drei Touchdowns gab der 20-Jährige wieder mal seine Visitenkarte ab. Für seinen Traum der „Perfect Season“ braucht es auch heute einen Sieg – gegen die große Unbekannte von der Ostsee.