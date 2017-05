Völs — Das Unterhaus-Wochenende startete am Freitag mit einem 1:1-Remis zwischen dem SV Völs und dem Sportverein Innsbruck. Lange führten die Innsbrucker, bevor der Ex-Reichenauer Lukas Kraft in der 68. Minute doch noch den Ausgleich schaffte. Im Abstiegskampf der UPC Tirol Liga braucht die Seelaus-Truppe aber langsam wieder einen „Dreier“, der letzte (1. April/1:0 gegen Kund) ist immerhin auch schon wieder einen Monat vorbei.

Im Mittelpunkt steht in der Tiroler Liga diesmal aber nicht der immer noch enorm spannende Abstiegskampf, sondern ein Duell um den Titel. Die seit 17 Spielen ungeschlagenen Telfer empfangen am Sonntag (17 Uhr) Tabellenführer Kitzbühel. Eine echte Sechs-Punkte-Partie.

Eine Klasse höher — in der Regionalliga West — kommen auf die Tiroler Klubs viele Kilometer im Bus zu. Einzig der SC Schwaz darf sich auf ein Heimspiel freuen. Allerdings auf ein schweres: Mit Anif gastiert der Tabellenführer in der Silberstadt. Der SV Wörgl will sich beim Auswärtsspiel in St. Johann endlich wieder einmal belohnen, der FC Kufstein in Eugendorf den Aufwärtstrend bestätigen. Den Spieltag beschließen dann am Sonntag (16 Uhr) die Wacker Amateure mit dem Match beim SAK. (TT)