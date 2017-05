Von Florian Madl

Innsbruck – „Wir alle müssen eigentlich eingestehen, dass es uns trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen ist, unserem Verein nachhaltig eine gute Zukunft im österreichischen Profi-Fußball zu ermöglichen“, steht in einem Schreiben an 25 Alt-Vorstände des FC Wacker, das Präsident Gerhard Stocker gestern auch der TT vorlegte. Trotz erhaltener Lizenz stünde Profi-Fußball in Innsbruck ab der Saison 2018/19 auf der Kippe, heißt es weiter. „Nun wollen wir die positiven Kräfte im Land bündeln“, erklärte der Wattener sein Ansinnen, Absag­e habe er noch keine erhalten. Schon ein positives Bilanzieren sei ein Drahtseilakt. Zum Verlustvortrag in Höhe einiger 100.000 Euro sollte man eine Meistermannschaft auf die Beine stellen, denn einer Sache ist sich Stocker sicher: „In der obersten Liga kannst du mit mehr Geld planen, Liga zwei ist nach der Bundesliga-Reform ein Kraftakt.“

Sparen sei angesagt – an allen Ecken und Enden. Das soll auch die Kampfmannschaft betreffen. Die würde zusehends jünger werden, General Manager Alfred Hörtnagl verspricht: „Hier ist bereits eine Neuausrichtung erkennbar“, meint der 50-Jährige mit Verweis auf die Frischzellen-Kur. Manche würden lediglich Kollektivverträge erhalten.

Mit Philipp Riegler (18) und Okan Yilmaz (19) kamen zuletzt zwei Hoffnungsträger zum Einsatz. Und damit, so Hörtnagl, würde man aus dem „Österreicher-Topf“ weiter im großen Stil partizipieren.

„Um nachhaltig wirtschaften zu können, würden wir zwei Millionen Euro mehr im Budget brauchen“, nannte Präsident Stocker eine Kenngröße, die er nicht als Forderung verstanden wissen will. 4,8 Millionen Euro betrage das Budget, das wird sich wohl auch im Bereich Profiabteilung niederschlagen. Dass allein die Stadion-Infrastruktur – als einer von wenigen Vereinen hat der FC Wacker keine LED-Banden – nicht dem Bundesliga-Standard genüge, sei hinzunehmen. Man wolle lieber positiv bleiben, meint Stocker, der auf die gute Kooperation mit Vereinen in Absam, Volders, Rinn und Fulpmes (Trainingsplätze) verweist.