Das Glück hielt nur bis zur Nachspielzeit

Von Tobias Waidhofer

Lustenau – Dass Platz drei für den FC Wacker einen großen Reiz ausstrahlt, ist ja nichts Neues. Dementsprechend bekam die Partie gegen Austria Lustenau – das eben auf diesem angepeilten dritten Platz liegt – zusätzlichen Pfeffer.

Die zuletzt in Liefering so erfolgreiche Startformation ließ Trainer Karl Daxbacher fast unangetastet. Einzig Ante Roguljic ersetzte den gelbgesperrten Simon Pirkl. Doch für den Kroaten war die Partie schnell gelaufen. Nach einem Zusammenstoß musste der 21-Jährige mit brummendem Schädel früh ausgewechselt werden (6.)

Für ihn kam nicht etwa Routinier Jürgen Säumel ins Spiel, sondern der 17-jährige Raphael Gallé zu seinem Profidebüt. Ein klares Signal. Der etatmäßige Kapitän Alex Hauser fehlte übrigens im Kader. In den fünf Partien zuvor war der St. Johanner zumindest auf der Ersatzbank gesessen.

Aber zurück zum Spiel: Nach zwölf Minuten lagen die Schwarzgrünen 0:1 zurück, weil sich Julian Wießmeier nach einem Sobkova-Eckball genau am richtigen Quadratzentimeter des Rasenvierecks postierte. Die Antwort der Innsbrucker folgte auf dem Fuß. Wieder war es Lustenaus Daniel Sobkova, der beteiligt war. Mit einem schrecklichen Fehlpass schickte der Vorarlberger Patrick Eler auf die Reise. Und der Torjäger aus Slowenien hat die Qualität, das Tempo – und aktuell auch die Form – um sich so eine Möglichkeit nicht nehmen zu lassen – 1:1 (17.).

Doch auch nach dem Ausgleich war Lustenau die bessere zweier gestern guter Mannschaften: Der Brasilianer Bruno scheiterte an Wedl (25.) und Dorta hatte Glück, dass sein hoher Fuß im Gesicht des Lustenauer Tirol-Imports Alex Joppich keinen Elfmeter zur Folge hatte.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Haring-Kopfball, den Michi Lercher von der Linie kratzte (48.). Die Vorarlberger drückten auf den Führungstreffer. Doch auch Pius Grabher traf nur die Stange (60.).

Das Match entwickelte sich in der Folge immer mehr zu einer Innsbrucker Defensivschlacht. Und die blieb lange erfolgreich. Aber nur bis zur Nachspielzeit, als das Glück aufgebraucht war und Kapitän Sebastian Siller einen Bruno-Schuss ins eigene Tor abfälschte – 1:2 (92.). Platz drei scheint nun bei acht Punkten Rückstand auf die Austria aus Lustenau endgültig außer Reichweite.

Die „kleine“ WSG ist richtig groß

Von Alex Gruber

Wattens – Es war einmal im Oktober des alten Jahres. Da hatte die WSG Wattens dem Meister aus Linz die bislang letzte Saisonniederlage mit einem 3:2-Heimsieg zugefügt. Am Freitag sah zunächst eher wenig nach einer ruhmreichen Wiederholung aus. Das Chancenplus gehörte vorerst dem LASK: Fabiano (4.) traf den Ball per Seitfallzieher nicht richtig, bei Schüssen von Riemann (14.) und Ranftl (21.) war WSG-Goalie Ferdinand Oswald am Posten. Der Wattener Kapitän hat in dieser Saison in 33 Runden noch keine einzige Spielminute versäumt. So was nennt man ein Muster an Konstanz – aufgebaut auf einer professionellen Einstellung und Fitness.

Die WSG – der Klassenerhalt ist einzementiert – machte die Räume gegen den LASK dicht, Altspatz Martin Svejnoha (39) traf im „siebzigjährigen“ Duell immer wieder auf Fabiano (31), mit dem er 2009/10 beim FC Wacker gespielt hat. Und das Warten auf Offensivbemühungen der abwartenden Hausherren lohnte sich: Nach einer Toplitsch-Ecke drückte Flo Buchacher ab, der Ball war spätestens nach der Rettungstat von Fabiano zur 1:0-Führung über der Linie (34.). Und nur vier Minuten darauf zeigte die WSG wieder einmal im Umschaltspiel einen Lehrbuchkonter: Drazen Kekez schickte mit einem Traumpass Christian Gebauer auf die Reise, dessen (zu) scharfen Querpass drückte Flo Toplitsch in Co-Produktion mit LASK-Verteidiger Otavio zum 2:0 in die Maschen. Das nennt man Effizienz – wen juckt’s, dass man von eineinhalb Eigentoren sprechen hätte können.

„Wir spielen abwartend und verschieben gut“, sprach Toplitsch vor dem Pausentee. Nachsatz zur zweiten Halbzeit: „Offensivfußball werden wir keinen mehr zeigen.“

Der LASK musste eigentlich kommen, kam aber nicht – oder zumindest nicht weit genug, um echte Gefahr zu signalisieren. Die erste nennenswerte Gelegenheit verzeichnete die Hausherren, Gebauer schoss nach schöner Jurdik-Vorlage am langen Eck vorbei (55.). Nach 70 Minuten skandierten die WSG-Fans: „Die Nummer eins im Land sind wir.“ Viel fehlt zum FC Wacker nicht. Danach fielen Wattens-Coach Thommy Silberberger ein paar Haare aus, denn Gebauer und Jurdik verpassten die Entscheidung (74.). Dafür rettete Gugganig hinten auf der Linie (79.). Und der große, „alte“ Mann, Svejnoha genannt „Schweini“, hielt 93 Minuten durch.

Die aktuellen Ergebnisse der 33. Runde in der Sky Go Erste Liga: