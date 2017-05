Von Tobias Waidhofer

und Alex Gruber

Wattens – Zahlenmystiker hätten aktuell ihr­e helle Freude an der WSG Wattens: 11 Siege, 11 Unentschieden, 11 Nieder­lagen stehen in der Statistik, und auch das Torverhältnis ist mit 48:48 (so wie beim FC Wacker) eine runde Sache.

Apropos rund: Der runde Geburtstag von Martin Svejnoha ist gar nicht mehr so weit entfernt. Im November feiert der Tscheche seinen 40er. Dann wird der Wattener Edelroutinier nur noch als Co-Trainer auf der Trainerbank sitzen. Am Freitagabend war der Blondschopf beim 2:0-Sieg über den LASK aber wieder einmal ein entscheidender Faktor. 93 Minuten stand der 39-Jährige seinen Mann, um gestern zu gestehen: „Mir tun die Füße weh.“

Das steht ihm im Herbst seiner Karriere, die höchstens noch drei Spiele andauern wird, auch zu. „Ich habe mir schon vor zwei Jahren vorgenommen, jedes Spiel zu genießen“, erklärt der Familienvater, der 2009 vom Brünn zum FC Wacker gewechselt war, um 2013 zur WSG Wattens weiterzuziehen.

Die „Liebe“, die dem „Schweini“ bei der familiären WSG entgegengebracht wird, gibt er gerne zurück: „Die WSG hat einen großen Platz in meinem Herzen. Der Verein ist etwas Besonderes.“ Natürlich seien auch die Erinnerungen an seine Zeit am Tivoli gute, aber „es arbeitet kaum einer aus meiner Zeit noch beim Verein. Doch ich hatte dort eine gute Zeit.“ Herzensverein ist aber die WSG Wattens, wo ja auch der Sohnemann dem Ball nachjagt. Warum es bei den Tirolern sportlich so gut läuft, ist für den dreifachen tschechischen U21-Nationalspieler schnell erklärt: „Wir leben von unserem speziellen Teamgeist. Und außerdem haben wir einen super Trainer.“

Der gelobte Coach Thomas Silberberger war nach dem zweiten Saisonsieg gegen den Meister naturgemäß zufrieden: „Für uns ist es eine fantastische Saison.“ Nicht nur, aber auch dank Schweinis Qualität und Routine ...