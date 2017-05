Nach sieben sieglosen Spielen gelang der Union gegen Kematen am Samstag der erste Sieg im Frühjahr. Der angestrebte Turnaround unter Feuerwehrmann Roland Oberprantacher scheint vorerst geschafft. Ab Sommer soll es bei der Union wieder aufwärtsgehen: dann aber mit Farid Lener an der Linie. „Derzeit habe ich zwei Wunschtrainer", gestand Union-Obmann Herbert Lener: „Roli leistet gute Arbeit, aber mit Farid bin ich bei meinem absoluten Wunschtrainer im Wort." Mit dem ehemaligen Torjäger kommt ein „verlorener Sohn" zur Union zurück: „Ich freue mich schon auf ihn."

Für den im Frühjahr geholten Oberprantacher tue es Obmann Lener leid: „Aber wir hatten klar ausgemacht, dass der Vertrag nur bis zum Saisonende läuft." Farid Lener, derzeit Trainer bei Patsch/Ellbögen, freut sich als „Kind der Fennerkaserne" auf die Rückkehr in die Heimat: „Ich glaube, es steckt viel Potenzial in der Mannschaft." Auch bei einem Abstieg kommt Lener: „Dann gibt es eben einen Neuaufbau." (a.m.)