Von Roman Stelzl

Wien – Die einen liefen viel, die anderen wenig, einige stellten sogar Rekorde auf, andere wiederum kamen nur ein paar Meter weit – aber am Ende verkörperten sie beim „Wings for Life World Run“ alle eine Idee. 155.288 Läufer bildeten rund um den Globus das Fundament für ein virtuelles Rennen, bei dem alle zeitgleich starten und solange laufen, bis das Verfolgerauto aufschließt. Das Projekt widmet sich der Rückenmarksforschung und hilft jenen, die nicht mehr laufen können.

Der Mann, der als Gründer hinter dem Ganzen steht, sprühte vor Freude: „Die Bereitschaft ist überwältigend. Jeder Sportler, egal, ob Hirscher, Schlierenzauer oder Karl, ist mit großen Emotionen dabei“, sagte Wings-for-Life-Gründer Heinz Kinigadner, der mit seinem querschnittsgelähmten Sohn Hannes selbst am Start stand. Und der Tiroler Ex-Motocrosser ergänzte: „Es ist kaum zu glauben, was sich aus der Idee heraus entwickelt hat.“

Die Grenzen des Laufs wurden weit über die offiziellen 24 teilnehmenden Nationen hinaus gesprengt. Und zwar mit einer App. Damit konnten sich alle quasi selbst überall auf der Welt auf den Weg machen. Kinigadner: „Wir haben von überall her Nachrichten und Bilder bekommen. Selbst mein Bruder, der gerade am Ätna ist, hat mir ein Foto geschickt.“

Am größten war die sportliche Begeisterung mit insgesamt 13.500 Läufern in Wien. Mit dabei: eine große Phalanx an heimischer Prominenz. Unter anderem starteten Ski-Star Marcel Hirscher, die Ex-Skispringer Thomas Morgenstern und Gregor Schlierenzauer, Snowboard-Urgestein Benjamin Karl – sowie Janine Flock und Kira Grünberg. Die beiden Tirolerinnen bildeten kurzerhand ein Team – Skeleton-Pilotin Flock schob den Rollstuhl der querschnittsgelähmten Kematerin. Das Ziel waren elf Kilometer. Am Schluss leuchteten 10,99 auf. „Da haben wir das Ziel ja nur knapp verfehlt“, erklärte Flock, die abwechselnd mit Grünbergs Mama Karin anschob.

Die Idee von Wings for Life stand auch für die 27-Jährige im Vordergrund. „Es ist ein super Gefühl, hier dabei zu sein. Man merkt die positive Stimmung“, ergänzte Flock, die morgen wieder ins Training einsteigen wird.

Von der Kilometerleistung her gesehen stahl Aron Anderson in Dubai allen die Show. Der 29-jährige Schwede knackte im Rollstuhl mit 92,14 km als Erster die 90-km-Marke. In Wien kam der Aus­tro-Äthiopier Lemawork Ketema auf starke 87,16 km.